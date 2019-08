Le 10 città più ospitali del mondo

Spesso irisultano una gradevole sorpresa, soprattutto quando ci regalano delle classifiche interessanti, proprio come quella del sito di viaggi di Big 7. Attraverso un sondaggio condotto tra ben 1.5 milioni di appassionati viaggiatori, ha stilato una lista delle 50 città più ospitali del mondo . Purtroppo, l’ Italia è fanalino di coda in ultima posizione con Roma, preceduta di poco da Berlino, New York, Madrid e Londra. Segnano delle doppiette la Germania con Amburgo e Berlino, l'Australia con Sydney e Adelaide, l'Inghilterra con Manchester e Londra e l'Irlanda con Cork e Dublino, mentre il paese con più rappresentanti, addirittura cinque, sono gli Stati Uniti con New York, Honolulu, Charleston, Houston e Nashville. Piccola curiosità: non c’è traccia della visitatissima Francia . Ma chi si è aggiudicato un posto nella top ten?