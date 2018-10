Alloggi più pazzi del mondo

L’alloggio individuato mentre si programma un viaggio è soltanto un letto dove riposare? Un tetto sopra la testa? E se fosse qualcosa di più, se assumesse i contorni di un elemento chiave del viaggio stesso. TripAdvisor ha stilato un elenco dei 10 alloggi più ‘pazzi’ al mondo, passando in rassegna i tantissimi commenti dei propri utenti, utili per generare una banca dati molto ricca, utile in questo caso per una permanenza decisamente fuori dagli schemi.