Florida Keys: da due piscine, nascono due biblioteche subacquee

editato in: da

Leggere un buon libro mentre si è immersi nelle fresche e limpide acque di una piscina, in uno dei posti più belli del mondo: potrà sembrare un’esperienza bizzarra e difficile da realizzare, ma nelle Florida Keys oggi è possibile.

In questo paradiso terrestre, ci sono due resort che hanno deciso di regalare ai propri ospiti un servizio davvero particolare, che sta riscuotendo grande successo tra i viaggiatori. La loro idea è tanto semplice quanto originale: perché non offrire la possibilità ai turisti di rilassarsi in piscina con un bel libro tra le mani? No, non stiamo parlando di leggere su una comoda sdraio a bordo piscina, bensì di tuffarsi in acqua e approfittare di una biblioteca subacquea.

I due hotel che hanno aderito a questo particolare progetto sono il 24° North Hotel e il The Gates Hotel, entrambi situati a Key West, l’isola abitata più occidentale delle Florida Keys. I resort sorgono sull’arcipelago situato lungo gli stretti della Florida, che dividono l’oceano Atlantico dal Golfo del Messico. Qui possiamo trovare ben 1700 piccole isole, distribuite secondo un dolce arco che dal continente (a cui l’arcipelago è collegato dal lungo viadotto chiamato Seven Mile Bridge) si estende verso occidente.

Queste strutture hanno deciso di destinare la loro piscina a sala lettura, un’iniziativa decisamente originale e molto interessante. I libri che si trovano in questa particolare biblioteca subacquea, una delle sale lettura più bizzarre al mondo, sono impermeabili, poiché realizzati in polipropilene. Eppure sembrano di vera carta, offrendo un’esperienza decisamente piacevole. I vantaggi di questi volumi sono notevoli: possono essere sfogliati tranquillamente sott’acqua, dal momento che sono stati testati affinché non si rovinino anche a contatto con il sapone o con le alte temperature. Inoltre sono resistenti allo strappo, in modo tale da renderli praticamente indistruttibili – e riciclabili, quando il loro ciclo di vita sarà finito.

I libri impermeabili arrivano dalla Bibliobath di Amsterdam, il progetto di due giovani appassionati di lettura che hanno avuto quest’idea così bizzarra. L’offerta è ancora piuttosto limitata, dal momento che Bibliobath ha aperto i battenti da poco tempo: i volumi attualmente forniti sono quattro, e comprendono alcuni capolavori della letteratura e della poesia degli scorsi secoli. A proposito, se volete copiare l’esperienza dei due resort delle Florida Keys nella vostra vasca da bagno, potete tranquillamente acquistare i libri impermeabili in questione.