Nelle Filippine c’è l’hotel più costoso del mondo

Ha aperto su un’isola nelle Filippine occidentali un lussuoso resort privato davvero esclusivo. Il Banwa Private Island è il resort più costoso del mondo. Un resort che ovviamente offre spiagge di sabbia bianca, ville lussuose e numerosi servizi esclusivi. Ma con un prezzo di 100.000 dollari a notte (circa 89.000 euro).

Il resort beneficia del sole tutto l’anno grazie alla sua posizione vicino all’equatore. È dotato di sei ville e suite aggiuntive, il che significa che 48 persone possono soggiornare in qualsiasi momento. Quindi, come suggerisce il sito ufficiale, se si ha molti amici potrebbe valere la pena dividere il conto.



L’isola di Puerco che circonda il resort si trova al largo della costa di Palawan, una provincia insulare. Gli ospiti diretti a Banwa dovranno salire su un elicottero o un idrovolante per raggiungere il luogo esclusivo. Una volta arrivati, potranno esplorare l’intero arcipelago, rilassarsi su un’amaca o sorseggiare un cocktail al bar. Ogni villa ha la propria piscina a sfioro e vasca idromassaggio. Inoltre, un team di chef fornirà cibo e bevande. Nel menu sono spesso previsti pesce appena pescato e verdure appena raccolte.

Il segreto dell’eredità dell’isola risiede nel nome, derivato da quello della tribù locale Tagbanua, una comunità indigena che discendeva dall’antico uomo Tabon, ritenuto il primo essere umano conosciuto nelle Filippine circa 30.000 anni fa. Gli ospiti sperimenteranno una fusione di questa antica tradizione con la vita contemporanea che collega l’isola con la più vasta regione di Palawan e con alcuni dei suoi abitanti più longevi.

Il team di livello mondiale presente nel resort farà tutto quanto è in loro potere per consentire agli ospiti tutti i benefici di una vacanza del genere. Segretezza e sorpresa si uniscono per offrire ad ogni persona un’esperienza splendidamente personalizzata come nessun’altra parte del mondo.

Durante il soggiorno si possono anche avvistare tartarughe marine e uccelli tabon. A tal proposito c’è anche un esperto di fauna selvatica che potrà illustrare tutte le caratteristiche delle specie che si possono trovare nel resort. All’interno della struttura ci sono un campo da tennis e un campo da golf, oltre all’accesso a una varietà di barche. Sono disponibili jet ski, immersioni subacquee, vela e kayak. Per chi invece vuole raggiungere il massimo del relax è possibile usufruire anche della spa presente in loco.