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iStock I migliori campi di tulipani you pick in Italia dove raccogliere i fiori più belli

Negli ultimi anni anche in Italia si è diffusa una tendenza che arriva dai Paesi Bassi: i campi di tulipani “you pick”, dove non solo ammirare distese di fiori colorati ma anche raccoglierli con una passeggiata tra filari ordinati e centinaia di varietà differenti.

Ispirati ai celebri tulipani olandesi, i progetti immersivi sono nati grazie a imprenditori agricoli e appassionati di floricoltura che hanno deciso di portare anche nel Belpaese l’idea dei campi fioriti aperti al pubblico.

Nell’imbarazzo della scelta, abbiamo selezionato alcuni dei migliori campi di tulipani you pick per vivere uno degli spettacoli naturali più entusiasmanti della primavera.

Tuliparty – Pianezza (Torino)

A pochi minuti dalla tangenziale di Torino, nei pressi dell’uscita Pianezza-Collegno, ecco uno dei parchi di tulipani più estesi del Piemonte: Tuliparty, che negli ultimi anni ha conquistato grande popolarità grazie alla sua spettacolare fioritura.

Nel campo sono stati piantati circa 135.000 bulbi appartenenti a ben 135 varietà diverse, un mosaico di colori e forme che rende ogni filare diverso dall’altro. Una delle particolarità dell’esperienza è la possibilità di raccogliere i tulipani insieme al bulbo per provare a ripiantarli nel proprio giardino o sul balcone.

Inoltre, durante il periodo di apertura, vengono organizzati laboratori tematici e attività esperienziali per i più piccoli, che trasformano la giornata tra i tulipani in un’occasione educativa oltre che ricreativa.

Tulipani Italiani – Arese (Milano)

Tra i progetti che hanno segnato la nascita dei campi you pick c’è Tulipani Italiani, il primo grande giardino di tulipani aperto al pubblico in Italia. L’idea nasce dalla coppia olandese Edwin e Nitsuhe, che ha deciso di portare nel milanese una tradizione molto diffusa nei Paesi Bassi.

Il campo di Arese si estende su circa due ettari e ospita oltre 370.000 tulipani appartenenti a 450 varietà differenti.

Una delle zone più affascinanti è lo Show Garden, dove i tulipani sono piantati in gruppi da 25 bulbi e disposti in ordine alfabetico, ciascuno accompagnato da un cartello che ne indica il nome.

La visita si svolge su prenotazione e i visitatori ricevono secchi e cestini dove riporre i fiori raccolti e una breve spiegazione da parte dello staff su come muoversi nel campo.

Terminata la passeggiata tra i filari, si passa al gazebo dedicato al conteggio e al confezionamento dei fiori dove il personale conta i tulipani raccolti, rimuove eventuali bulbi rimasti attaccati allo stelo e prepara il mazzo. Il biglietto include alcuni fiori, mentre quelli aggiuntivi possono essere acquistati al termine del percorso.

Il Campo dei Fiori – Galbiate (Lecco)

Affacciato sul suggestivo panorama del Lago di Annone, il Campo dei Fiori di Galbiate è uno dei luoghi più scenografici dove vivere la stagione dei tulipani in Lombardia. Ogni primavera lo spazio agricolo si trasforma in una grande distesa colorata, dove le fioriture accompagnano un calendario di attività pensate per rendere la visita un’esperienza completa, soprattutto per le famiglie.

Il progetto nasce con una forte attenzione alla sostenibilità ambientale: nella coltivazione dei tulipani, infatti, non vengono utilizzati diserbanti né pesticidi chimici, una scelta che permette di preservare la biodiversità e di offrire ai visitatori un ambiente naturale più sano.

Il campo è stato progettato anche come grande spazio di gioco all’aria aperta: i bambini trovano numerose attività che stimolano movimento, immaginazione e creatività. I giochi tradizionali occupano un posto speciale: tra piscina di paglia, corse con i sacchi e cavallini di legno, l’atmosfera ricorda quella delle feste di campagna di una volta.

Accanto a tali attività ci sono piccole casette in miniatura dove i più piccoli possono improvvisarsi gelatai, pasticceri o fruttivendoli, inventando storie e scenari di fantasia. Non mancano percorsi motori, gare con le palline, altalene a forma di cavallo e veicoli in legno.

Particolarmente apprezzato è il percorso sensoriale a piedi nudi, pensato per stimolare il contatto diretto con materiali naturali e nuove sensazioni.

Tulipani Euganei – Torreglia (Padova)

Ai piedi dei Colli Euganei, tra vigneti e paesaggi collinari, l’azienda agricola di Marco Dainese si trasforma ogni primavera in un coloratissimo campo di tulipani aperto al pubblico con oltre 300.000 bulbi distribuiti in circa novanta varietà. Le fioriture sono pensate per susseguirsi nel tempo, grazie alla presenza di tulipani precoci e tardivi, così da garantire uno spettacolo che dura per diverse settimane.

Tra i più curiosi spiccano il tulipano Rosso Valentino, dal colore intenso e brillante, e il celebre tulipano nero che fiorisce tra le ultime insieme a quella blu.

Durante la visita si passeggia tra i filari con piccoli cestini per la raccolta, ammirando anche il paesaggio agricolo che caratterizza questa zona del Veneto. Nel periodo primaverile è possibile osservare anche i ciliegi in fiore e l’apiario dell’azienda.

Una delle esperienze più suggestive è il cosiddetto “tulip by night”, una visita serale che permette di vivere il campo quando la luce del tramonto rende i colori ancora più intensi.

Tulipark Bologna

Anche l’Emilia-Romagna ha il suo grande campo di tulipani you pick: Tulipark Bologna ospita circa 250.000 tulipani appartenenti a oltre 100 varietà.

Il parco si trova nella zona nord della città, tra Via Erbosa e Via dell’Arcoveggio, facilmente raggiungibile sia dal centro sia dalle principali arterie stradali. Durante la stagione della fioritura il campo si trasforma in un vivace mosaico di colori, con lunghi filari che alternano tonalità intense e sfumature delicate.

L’esperienza è pensata per essere semplice e rilassante: si cammina tra i campi, si osservano le varietà e si selezionano i fiori preferiti da portare a casa come ricordo della giornata.

Wander and Pick – Scandicci (Firenze)

La Toscana ha il suo primo grande campo di tulipani you pick grazie a Wander and Pick, un progetto che porta anche tra le colline fiorentine lo spettacolo delle distese primaverili.

Il parco ospita oltre 300.000 tulipani appartenenti a circa 80 varietà diverse e anche circa 10.000 narcisi botanici, un’aggiunta che arricchisce la fioritura primaverile e crea un paesaggio variegato e profumato.

Il progetto nasce con l’idea di promuovere una floricoltura più naturale e sostenibile, tramite sperimentazioni biologiche e una gestione attenta del campo.

Tulipandia – Grottammare (Ascoli Piceno)

Nelle Marche, a Grottammare, Tulipandia è il primo campo di tulipani aperto al pubblico nella regione: il progetto nasce dalla passione di Elisa e Younes, che hanno trasformato un terreno agricolo in una distesa di colori primaverili.

Il campo occupa circa un ettaro e ospita 58 varietà di tulipani la cui disposizione delle piante non è casuale: le specie precoci e tardive sono alternate in modo da garantire una fioritura prolungata e sempre varia durante la stagione.

Tulipandia è pensato anche come luogo di incontro e di scoperta per le famiglie. È presente un’area dedicata ai bambini con tavolini, giochi e spazi per colorare o correre liberamente. Durante la stagione vengono organizzati laboratori didattici e workshop creativi.

L’esperienza è arricchita dalla presenza di una piccola area con animali da fattoria: galli, alpaca, anatre e conigli nani.

Tulipark Roma

Nel quartiere Villa De Sanctis, a Roma, torna anche nel 2026 uno degli appuntamenti primaverili più attesi della capitale: il Tulipark.

Il parco ospita oltre 360.000 tulipani appartenenti a 91 varietà, distribuiti lungo percorsi che permettono di passeggiare tra i filari e scegliere i propri fiori preferiti.

Il biglietto d’ingresso include la raccolta di due tulipani, mentre quelli aggiuntivi possono essere acquistati durante la visita. L’area è organizzata per offrire un’esperienza rilassante, con spazi dedicati alle fotografie e zone dove fermarsi ad ammirare il paesaggio floreale.

Tulipark Bari

A Bari, nei pressi dello Stadio San Nicola, ogni primavera apre Tulipark Bari, un campo dove vivere da vicino la splendida fioritura.

Il biglietto d’ingresso permette di raccogliere i fiori, con diverse formule che variano in base al numero di tulipani scelti. Un aspetto interessante dell’organizzazione è la possibilità di tornare gratis una seconda volta nel caso in cui i fiori non siano ancora pronti al momento della visita.

Durante la permanenza nel campo, personale specializzato accompagna i visitatori e li guida lungo il percorso tra i filari spiegano come raccogliere correttamente i tulipani.

Tulipani di Madonna dell’Olio – Blufi (Palermo)

Non tutti i campi di tulipani italiani sono coltivazioni progettate per la raccolta: in Sicilia esiste un luogo dove i fiori sbocciano spontaneamente.

A Blufi, nel cuore delle Madonie, davanti al Santuario della Madonna dell’Olio, tra marzo e maggio i prati si tingono di rosso grazie alla fioritura dei tulipani di Raddi, una varietà botanica conosciuta con il nome scientifico di Tulipa raddii.

Il paesaggio ricorda un dipinto impressionista: migliaia di fiori punteggiano il verde dei campi in un contrasto cromatico straordinario. La particolarità della fioritura sta nella sua origine naturale: i tulipani non sono stati piantati per creare un’attrazione turistica, ma crescono liberamente da generazioni.

I bulbi si trovano a circa cinquanta centimetri di profondità e riescono a resistere anche alle periodiche operazioni di aratura del terreno. Ogni primavera tornano a emergere nello stesso appezzamento agricolo, oggi gestito con grande attenzione dalla famiglia Macaluso.