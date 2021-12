Sei fan di Harry Potter? Ti pagano per riguardare i film

Ne sono passati di anni da quando quel piccolo mago di 11 anni nato dalla penna creativa e visionaria di J. K. Rowling arrivava sul grande schermo e nelle nostre case. E da quel momento le sue vicende hanno mantenuto alta e viva la nostra attenzione.

Ci siamo lasciati coinvolgere da quell’universo magico e incantato, non solo nell’attesa dei successivi capitoli della saga, ma anche vivendolo in prima persona, raggiungendo i luoghi reali in cui si sono svolte tutte le avventure di Harry Potter e dei maghi della scuola di Hogwarts.

Una vera e propria mappa turistica alla quale, nel tempo, si sono aggiunti e continuano a farlo, parchi a tema, bar, alberghi, eventi e manifestazioni a lui dedicati, in ogni parte del mondo. Ecco perché il 16 novembre del 2021, in occasione del ventesimo anniversario dall’uscita di Harry Potter e la pietra filosofale, tutto il mondo si è riunito in una grande festa.

Eppure tutti i fan del celebre maghetto non hanno ancora smesso di celebrarlo. Se siete tra questi, allora, non potete non potete non approfittare di questa incredibile iniziativa promossa dalla compagnia americana USDish.

L’azienda, infatti, sta cercando alcuni fan della saga disposti a rivedere tutti i film di Harry Potter. E a pagarli per farlo. Tutto ciò che viene chiesto ai fortunati vincitori è solo di raccontare l’emozione provata durante la visione del film e confrontarla con quella vissuta anni prima.

L’obiettivo di questo inedito concorso, da parte dell’azienda americana, è proprio quello di conoscere ed esplorare le sensazioni che si provano a riguardare i film che hanno contraddistinto e cambiato la nostra infanzia. Come sarà la visione dei primi capitoli della saga ora che siamo cresciuti?

Il vincitore di questo stravagante e inedito concorso avrà accesso ai film di Harry Potter in streaming. Inoltre riceverà diversi snack e altri extra comfort per godere al meglio di questa esperienza in estremo relax. E, cosa più importante, sarà pagato circa 1000 euro.

Partecipare è semplicissimo, basterà compilare l’application form sul sito web entro e non oltre il 17 dicembre e spiegare perché sareste voi i candidati ideali per questa maratona a tema Harry Potter.

Se non siete fan del maghetto avete due scelte davanti a voi: o candidarvi per qualche altro film iconico (sì, ce ne sono altri), o diventarlo adesso!