Eurowings, nuove offerte low cost per la Primavera

editato in: da

Eurowings ha lanciato un’offerta con tantissimi voli scontati del 15% per partire a Primavera.

La promozione scade domenica 31 marzo e si può volare fino al 26 ottobre 2019. Con biglietti a partire da 29,90 euro a tratta

Si può viaggiare in Austria e volare direttamente su Vienna o Salisburgo partendo da Roma Fiumicino, Catania, Olbia e da Lamezia Terme.

Se non avete mai visitato Salisburgo, è la meta perfetta per un weekend. È uno dei gioielli europei oltre che dell’Austria. Il suo centro storico è Patrimonio Unesco ed è bellissimo passeggiare tra i vicoli e le piazze alla scoperta di alcuni degli edifici Barocchi più belli della città. Da non perdere, la Cattedrale, la casa di Mozart (la Geburtshaus), sotto la quale si trova una delle cioccolaterie più famose di Salisburgo dove comprare i famosi baci di Mozart (solo quelli con la carta argentata sono gli originali), e il Castello di Mirabell con i suoi sontuosi giardini.

Ma l’attrazione principale è la Fortezza medievale di Hohensalzburg che domina la città dall’alto. Si estende sulla collina di Festungsberg ed è visitata ogni anno da quasi un milione di persone. Ci si può arrivare a piedi o, meglio ancora, con una funicolare panoramica.

Pochi, invece, non sono mai stati a Vienna, ma tornare è sempre bello. Ogni anno ci sono tantissime novità da scoprire. Se Vienna è la città della musica e la musica viennese è concentrata lungo la Ringstrasse, la strada che gira tutt’intorno alla città, quest’anno, oltre ad assistere ai concerti dell’Opera di Stato, si può andare anche dietro le quinte insieme ai protagonisti.

Inoltre, c’è un aspetto della città che pochi conoscono ed è quello legato al periodo socialdemocratico detto anche della ‘Vienna Rossa’. Tra il 1919 e il ’34, sono stati realizzati numerosi edifici come il Karl-Marx-Hof, conosciuto anche come le “Versailles dei lavoratori”, un complesso di case popolari lungo un chilometro. Un aspetto un po’ insolito di una città famosa per la sua eleganza e il suo benessere.