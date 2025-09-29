Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Espresso Assisi il progetto alla scoperta degli antichi frantoi in Umbria

L’Umbria in autunno è una regione magica da scoprire per i colori che la natura regala ma soprattutto per la tradizione gastronomica del territorio. Tra le produzioni, oltre a quella vinicola e quella legata al tartufo, c’è l’olio. L’oro verde della regione ha fatto sì che nascesse il progetto dell’Espresso Assisi Frantoi Aperti. Un viaggio sinonimo di avventura sensoriale che conduce tra borghi medievali, paesaggi mozzafiato e degustazioni a tema. Il programma di Espresso Assisi Frantoi Aperti a cura di FS Treni Turistici Italiani è attivo dal 19 ottobre al 16 novembre partendo ogni domenica per regalare itinerari turistici imperdibili a ritmi lenti.

Espresso Assisi Frantoi Aperti: il progetto

L’Espresso Assisi Frantoi Aperti nasce in collaborazione con Frantoi Aperti 2025, l’evento diffuso che ogni autunno trasforma i borghi umbri in luoghi di festa, arte e sapori autentici. Questa edizione speciale del treno ti offre la possibilità di partecipare in prima persona a questa celebrazione del gusto con tratte dal 19 ottobre al 16 novembre a cadenza settimanale di domenica.

Durante il tragitto, degustazioni guidate a bordo ti introdurranno alle diverse sfumature dell’olio extravergine umbro: un vero e proprio viaggio sensoriale tra note fruttate, piccanti e delicate, raccontate da esperti e produttori locali.

E poi, una volta sceso, inizia l’immersione in questo fantastico mondo: visite ai frantoi storici, incontri con chi lavora ogni giorno tra gli ulivi, laboratori, assaggi di piatti tipici e abbinamenti creativi dove l’olio nuovo è il protagonista assoluto. Un modo per toccare con mano la cultura dell'”oro verde” e scoprire i segreti della spremitura, dalla raccolta al primo filo di olio che scorre.

E per chi ama un tocco di esclusività, c’è anche un vantaggio irresistibile: la TTI SPECIAL -25%, l’offerta dedicata ai viaggiatori curiosi e appassionati, con posti limitati per vivere l’esperienza a un prezzo speciale.

In carrozza ti aspettano anche i comfort di un viaggio firmato Treni Turistici Italiani: un servizio bar in carrozza ristorante, un’atmosfera rilassata e il fascino vintage del treno espresso diurno, perfetto per chi ama viaggiare con lentezza, osservando dal finestrino i paesaggi dell’Umbria che scorrono come un film.

Unica eccezione: il treno non circolerà domenica 9 novembre, ma tutte le altre domeniche sarà pronto a partire per un’avventura gustosa e piena di sorprese.

iStock

L’itinerario di Espresso Assisi Frantoi Aperti

Ogni stop è una storia da scoprire: Spoleto, Foligno, Spello, Assisi, Perugia, fino ad arrivare ad Arezzo, in un percorso che unisce gusto, bellezza e scoperta.

Ecco tutte le tappe proposte:

Roma Termini – 8:30, partenza

Terni – 09:30 (salita)

Spoleto – 10:05 (salita e discesa)

Foligno – 10:30 (salita e discesa)

Spello – 10:40 (salita e discesa)

Assisi – 11:00 (salita e discesa)

Perugia – 11:18 (salita e discesa)

Arezzo – 12:10, arrivo

Il rientro parte da Arezzo alle 17:30 e riporta a Roma Termini alle 22:42 ripercorrendo a ritroso tutte le tappe dei borghi umbri per chi ancora vuole concedersi una sosta. Gli amanti dei viaggi esperienziali, del foliage d’autunno, dei viaggi enogastronomici o i più curiosi apprezzeranno un modo originale e rispettoso per scoprire la regione attraverso un itinerario unico nel suo genere.