Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Ufficio Stampa Il nuovo museo dedicato al cioccolato a Perugia

Sta per nascere a Perugia una destinazione unica nel suo genere, capace di incantare grandi e piccoli: la Città del Cioccolato, il più grande museo esperienziale in Italia dedicato al cacao e ai suoi derivati.

L’apertura ufficiale è fissata per il 28 ottobre 2025, data scelta non a caso: ricorda infatti l’inaugurazione dello storico Mercato Coperto di Perugia, avvenuta nel 1932, lo stesso giorno alle ore 15.30. L’annuncio è stato dato il 7 luglio, in occasione della Giornata Mondiale del Cioccolato, durante un evento speciale che ha segnato l’inizio del countdown per l’inaugurazione.

La biglietteria online aprirà il 20 settembre 2025: è consigliabile prenotare per tempo, perché la Città del Cioccolato si candida fin da ora a diventare una delle mete più amate del turismo culturale e gastronomico in Italia. Un luogo dove ogni dettaglio racconta una storia fatta di passione, creatività e, naturalmente, tanto cioccolato.

La struttura sorgerà negli spazi simbolici in cui, nel 1907, nacque la celebre Perugina. L’iniziativa promette di trasformare il capoluogo umbro in una vera e propria capitale del cioccolato, grazie a un’offerta culturale, didattica e sensoriale senza precedenti.

Un museo esperienziale tra storia, gusto e innovazione

La Città del Cioccolato di Perugia non sarà un semplice museo, ma un viaggio immersivo nell’universo del cacao, capace di coniugare passato e futuro. I 2.800 metri quadrati dello spazio espositivo saranno suddivisi in ambienti tematizzati che raccontano la storia del cioccolato, dalla coltivazione della pianta di cacao fino alla produzione moderna. Attraverso percorsi interattivi, installazioni digitali e laboratori sensoriali, i visitatori potranno scoprire curiosità, tecniche artigianali e segreti di lavorazione.

ufficio stampa

Il progetto è stato sviluppato anche grazie al contributo di Luisa Spagnoli Spa. Durante la cerimonia di inizio countdown sono stati presenti esperti come Roberto Caraceni, direttore del LAB – il polo didattico interno alla struttura – e uno dei massimi conoscitori del mondo del cioccolato e Stanislav Kramsky noto per possedere a Praga la più ampia raccolta di incarti di tavolette di cioccolato al mondo.

Il Chocolate Bar: dove il gusto incontra la creatività

Ad anticipare l’inaugurazione della Città del Cioccolato, ha già aperto i battenti il nuovissimo The Chocolate Bar, situato sulla terrazza panoramica del Mercato Coperto. Questo elegante locale offrirà un’esperienza culinaria fuori dal comune, con prodotti dolci e salati a base di cioccolato, cocktail innovativi come il ChocoMojito e una selezione beverage pensata per stupire anche i palati più esigenti.

The Chocolate Bar non sarà solo un luogo di ristoro, ma anche un punto di riferimento per eventi e appuntamenti culturali. Sarà infatti protagonista anche durante l’edizione estiva di Umbria Jazz, diventando una vetrina di sperimentazione gastronomica e socialità nel cuore del centro storico di Perugia. Un luogo perfetto per rilassarsi ammirando uno dei panorami più suggestivi dell’Umbria.

Un progetto che valorizza il territorio e la sua storia

Oltre al valore culturale e turistico, la Città del Cioccolato rappresenta anche un’importante operazione di recupero urbano e memoria storica. La scelta di collocare la struttura negli ambienti dove nel 1907 è nata la Perugina e all’interno del Mercato Coperto di Perugia – uno dei primi edifici italiani costruiti in cemento armato grazie a un progetto firmato dall’ingegnere del Comune di Perugia Giuseppe Grossi e fortemente voluto dal Podestà Giovanni Buitoni, uno dei protagonisti dell’inizio della storia del cioccolato di Perugia – sottolinea la volontà di coniugare innovazione e tradizione.

ufficio stampa

L’intervento architettonico, seguito da un team di professionisti coordinati da Eugenio Guarducci – Direttore dei Lavori e Direttore Artistico della Città del Cioccolato – è affiancato da un “cantiere invisibile” che coinvolge falegnami, scenografi, designer, grafici e tecnici audio-video provenienti da tutta Italia. Il progetto ha già suscitato grande curiosità: oltre 100 persone hanno partecipato alle prime visite guidate del cantiere, prenotate in pochi giorni.

Vasco Gargaglia – Presidente del CDA di Destinazione Cioccolato Srl SB – dichiara che “In questi ultimi mesi sono stati fatti dei progressi significativi nel nostro cantiere che abbiamo costantemente fatto conoscere attraverso i nostri canali Social. Oggi siamo nella prima fase di tinteggiatura dei 2.800 mq di spazi che ospiteranno un percorso davvero interessante e unico nel suo genere, non solo in Italia ma in tutto il mondo“.

L’entusiasmo del pubblico dimostra quanto il cioccolato sia ancora oggi un simbolo identitario per Perugia, e come una visione innovativa possa generare nuove opportunità per il territorio.