easyJet, si vola da 15,99 euro in tutta l’Europa

State pensando ad una breve vacanza per rompere la monotonia della vita quotidiana, ma il vostro budget non è certo dei più soddisfacenti: se vi trovate in una situazione del genere, allora non potete proprio lasciarvi sfuggire la nuova promozione easyJet. Siete pronti a preparare le valigie?

L’offerta è una di quelle che lasciano davvero a bocca aperta: prenotando in questi giorni, potrete viaggiare su tutto il network europeo della compagnia aerea low cost durante il mese di febbraio 2020 a partire da 15,99 euro (tariffa di sola andata). E poiché easyJet collega molte città italiane a decine di splendide mete turistiche in tutta Europa, non avrete che l’imbarazzo della scelta. Sul sito ufficiale della compagnia troverete i dettagli di questa strepitosa promozione e le destinazioni che potrete raggiungere a prezzi imbattibili.

Volete scoprire qualche esempio? Da Milano Malpensa, potrete volare verso la splendida Lussemburgo a partire da 15,99 euro. Nel cuore dell’Europa, costruita su uno sperone di roccia in posizione davvero strategica, la città conserva ancora molte testimonianze del suo passato da fortezza medievale. Il suo centro storico è patrimonio mondiale dell’UNESCO, a riprova dell’importanza che riveste anche dal punto di vista culturale. E nonostante tutto, è un luogo che si tiene al passo con i tempi, dove la modernità fa capolino anche nei più piccoli dettagli.

Allo stesso prezzo, potrete scegliere anche l’affascinante Bordeaux. La città si affaccia sulle acque dell’oceano Atlantico ed è il perfetto connubio di splendidi edifici storici e di panorami da sogno, così come di centri culturali e di musei decisamente molto interessanti. E la sera, passeggiando lungo le rive della Garonna che taglia in due il centro abitato, l’atmosfera si fa davvero magica. Insomma, Bordeaux si rivela la meta perfetta per chi non ha mai avuto il piacere di scoprire questo fantastico angolo di mondo.

E visto che l’offerta easyJet vale solamente per il mese di febbraio 2020, perché non pensare ad una destinazione per festeggiare San Valentino in compagnia della vostra dolce metà? Naturalmente, il primo pensiero vola alla capitale dell’amore: Parigi, simbolo del romanticismo e della passione, rientra tra le mete più economiche di questa promozione. Pronti a lasciarvi affascinare dalla maestosità della Torre Eiffel e a godere del riflesso dei lampioni sulle placide acque della Senna, mentre passeggiate mano nella mano in una delle più belle città del mondo?