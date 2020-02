easyJet, si vola da 16,99 euro in tutta l’Europa

editato in: da

Se la routine quotidiana e gli stressanti impegni lavorativi hanno preso il sopravvento nella vostra vita e sentite forte il desiderio di “staccare la spina” e concedervi una “fuga” anche soltanto per il weekend, è arrivato il momento giusto.

easyJet mette a disposizione varie offerte che vi permetteranno di volare alla scoperta dell’Europa con biglietti a partire da 16,99 euro (solo andata) nel mese di marzo 2020. Un’occasione da non perdere per concedersi finalmente un po’ di svago e relax.

Partendo da Venezia Marco Polo, per esempio, potrete scegliere di scoprire Londra a 15,99 euro, una meta sempre affascinante sia che la vediate per la prima volta sia che torniate ad ammirarla. Vanta, infatti, un’identità unica plasmata da secoli di storia che oggi traspare, viva e pulsante, nei celebri monumenti, luoghi iconici, residenze storiche, musei, siti Patrimonio Unesco, nella cultura, nella moda e in un variegato panorama gastronomico tutto da assaporare.

Volete lasciarvi incantare dall’architettura e dalla vivacità di Barcellona? Niente di più facile. Da Milano Malpensa potrete atterrare nella città di Gaudì al prezzo di 16,99 euro e tuffarvi nella vita della cosmopolita capitale della Catalogna, celebre per la Sagrada Familia e gli stravaganti edifici progettati da Gaudì, simbolo della città.

Per una vera e propria immersione nell’arte, visitate il Museo Picasso e la Fondazione Joan Mirò che espongono le opere dei due famosi artisti moderni. Ma non soltanto: il MUHBA, museo di storia della città, conserva svariati reperti archeologici di epoca romana.

Desiderate, invece, una romantica vacanza nella suggestiva Ville Lumière? Per un viaggio a Parigi non vi resta che partire da Roma Fiumicino con biglietti da 26,99 euro. Impossibile resistere al fascino eterno di una delle metropoli più conosciute d’Europa, centro internazionale di moda, arte, cultura e gastronomia. Passeggiate lungo gli ampi boulevard e la Senna, scoprite le intramontabili opere del Louvre, ammirate la Tour Eiffel e concedetevi una dolce sosta nei tradizionali café parigini.

Da Milano Linate, inoltre, a 21,49 euro potrete raggiungere Amsterdam, famosa per il suo patrimonio artistico, i pittoreschi canali e le case strette con facciata a capanna risalenti ai fasti del XVII secolo. Merita più di una visita il quartiere dei musei dove spiccano il Museo Van Gogh, il Rijksmuseum con opere di Rembrandt e Vermeer, e il museo Stedelijk che espone opere d’arte moderna.