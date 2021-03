easyJet aumenta le rotte (in Italia) e apre le vendite per il 2022

editato in: da

Saranno potenziati, in vista dell’estate, i collegamenti aerei easyJet tra Malpensa e il Sud Italia. La compagnia low cost ha fatto sapere, infatti, che è pronta ad aumentare le rotte in Italia per rispondere a un incremento della domanda registrato nelle ultime settimane.

Dopo un anno disastroso per il turismo, a causa della pandemia da Covid-19 che ha colpito tutto il mondo, la compagnia aerea scalda i motori. Abbandonata l’ipotesi di mettere in viaggio milioni di italiani e stranieri in vista della Pasqua, easyJet ha studiato un piano efficace per permettere ai turisti di muoversi in totale sicurezza e comodità per le vacanze o gli spostamenti estivi, collegando meglio il nord e il sud del Belpaese. Del resto la voglia di riprendere a viaggiare è davvero tanta, come dimostrano anche le ultime prenotazioni arrivate alla compagnia aerea.

Cavalcando l’onda di positività si guarda al futuro e si riparte, dunque, dall’hub milanese di Malpensa da cui, per quest’estate, sono stati programmati nuove rotte per il Sud Italia, verso le destinazioni di vacanza più popolari, ricche di spiagge e luoghi magnifici. In questo senso, si parla di ben 8 voli giornalieri verso Catania e 5 voli giornalieri verso Napoli. Buone notizie anche per Brindisi e Lamezia Terme che potranno contare fino a 4 collegamenti estivi al giorno.

Chi ama la Sicilia – e le sue meravigliose città, le spiagge e le isole (che stanno studiando un sistema covid-free) – potrà avvalersi di 6 voli giornalieri da Palermo per Milano Malpensa mentre, a partire dal 1° giugno, verrà introdotta anche la rotta Palermo-Basilea. In questo caso i turisti potranno contare fino a 3 collegamenti settimanali. E non è finita qui perché da Palermo, infatti, partiranno anche 4 voli settimanali per Londra Luton.

Sono iniziate, poi, da oggi anche le vendite di biglietti per l’estate 2022. L’intenzione di easyJet, come espresso in una nota diffusa alla stampa, è quella di “offrire ai propri passeggeri ancora più scelta per prenotare prima e con un notevole risparmio”.

Un bel segnale, questo, che dimostra come il settore stia dando segnali di rinascita, nonostante ci siano ancora numerosi divieti e restrizioni in atto in moltissimi Paesi. Le campagne vaccinali (tra cui la proposta di un passaporto vaccinale) e la diffusione capillare dei test diagnostici stanno diffondendo sempre più frequentemente un sentimento di fiducia tra i viaggiatori, sempre più pronti a visitare nuove mete senza paura.

Ovviamente, prenotando ora i passeggeri potranno modificare in un secondo momento la loro prenotazione e beneficiare della massima flessibilità nel caso in cui i loro piani di viaggio dovessero cambiare.