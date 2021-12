A Natale puoi dormire nella casa di “Mamma ho perso l’aereo”

La celebre casa di “Mamma, ho perso l’aereo” apre i suoi battenti ai viaggiatori di tutto il mondo e, vi anticipiamo, che da vicino è ancora più bella e suggestiva. Questo Natale, in occasione dell’uscita del sequel di una delle pellicole più celebri del mondo intero, che raccoglie il consenso di tutti anche a distanza di anni, l’abitazione della famiglia McCallister sarà prenotabile su Airbnb.

I fan di “Mamma, ho perso l’aereo”, lo sappiamo, non hanno età. Questo film, infatti, ancora oggi intrattiene diverse generazioni soprattutto nel periodo del Natale, quello vissuto in maniera rocambolesca dal protagonista della pellicola, Kevin. Tutti abbiamo fatto il tifo per lui quando, da solo, si è ritrovato a dover difendere la casa da due cattivissimi ladri.

Durante la visione della pellicola, che con gli anni si è trasformata in un classico di Natale, abbiamo avuto modo di conoscere anche il fratello di Kevin, Buzz. Non ci era molto simpatico, ai tempi, ma per questa occasione potremmo ricrederci e dare a lui una possibilità: sarà proprio il ragazzo, infatti, ad accogliere gli ospiti e a tenergli compagnia durante questa vacanza di Natale straordinaria.

“Potreste ricordarmi come un personaggio non particolarmente simpatico”, dice Buzz, “ma ora sono cresciuto e sono felice di condividere con voi la casa della mia famiglia – e anche la mia pizza! – durante le vacanze di Natale. Ma mi raccomando, non fate scappare la mia tarantola Axl questa volta!”

Con tanto di addobbi, luci e decorazioni, e un grande e sfavillante albero di Natale, la casa originale dei McCallister che ha fatto da sfondo alle avventure di Kevin, sarà prenotabile per la notte del 12 dicembre e potrà accogliere un massimo di quattro ospiti. Il costo è davvero irrisorio, se pensate che il pernotto è di soli 25 dollari.

Cosa aspettarsi da questa stravagante avventura? Sicuramente ci sarà da divertirsi, e per farlo potete prendere ispirazione direttamente da Kevin. Sì, potrete installare delle trappole esplosive per la casa, spruzzarvi il dopobarba e mangiare Kraft Macaroni & Cheese riscaldati al microonde. Agli ospiti sarà data la possibilità anche di vedere il nuovissimo film di Natale “Home Sweet Home Alone”.

Le prenotazioni della casa McCallister, situata a Winnetka, nell’Illinois, apriranno il giorno 7 dicembre alle ore 8.00 sul sito Airbnb.