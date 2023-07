Questa estate puoi vivere un’esperienza da campione con il pilota Marc Márquez

Fonte: Airbnb/David Vilanova Marc Márquez's Motorhome Airbnb

Le esperienze di viaggio, ormai lo sappiamo, passano anche e soprattutto per gli alloggi che non sono più solo i luoghi del riposo e del ristoro. Case, baite, dimore e strutture ricettive, infatti, hanno ampliato sempre di più le loro offerte per permettere alle persone di vivere avventure esclusive e indimenticabili.

Ed è proprio di un’avventura così che vogliamo parlarvi, di un’esperienza al di fuori dall’ordinario che trasformerà in realtà i sogni di tutti gli appassionati di MotoGPTM. Marc Márquez, leggendario pilota motociclistico, è diventato infatti un host di Airbnb ed è pronto ad accogliere i fan per un soggiorno unico nel motorhome della sua squadra in Catalogna.

Si tratta di un’opportunità davvero unica per gli amanti della MotoGPTM che, per la prima volta, potranno soggiornare all’interno del paddock, l’area riservata ai soli piloti professionisti. Se non volete lasciarvi scappare questa possibilità, continuate a leggere l’articolo per scoprire come prenotare questo alloggio straordinario.

Dormire nel motorhome di Marc Márquez: l’esperienza per gli appassionati del motociclismo

Otto volte campione del mondo di MotoGPTM, Marc Márquez non ha bisogno di presentazioni perché fama e carriera precedono il suo nome. Gli appassionati di motociclismo conoscono sicuramente le sue imprese epiche, quello che invece non tutti sanno è che il pilota leggendario sta per diventare host di Airbnb.

Questa estate, infatti, accoglierà i viaggiatori all’interno del motorhome della sua scuderia in occasione del Gran Premio di Catalogna. Gli ospiti potranno dormire nel paddock, backstage del circuito, solitamente riservato ai soli addetti ai lavori. Ma non è tutto perché durante il soggiorno saranno coinvolti in tutta una serie di attività riservate ai veri campioni.

Fonte: Airbnb/David Vilanova

Un giorno da pilota: come prenotare il soggiorno

Ad accogliere gli ospiti in questa avventura epica sarà proprio Marc Márquez, la cui roulotte privata sarà posizionata a pochi metri di distanza dal paddock. Il soggiorno, di una notte, è previsto per un massimo di due persone e si svolgerà il 2 settembre 2023. Il costo di questa esperienza è di soli 93 euro a notte, una cifra simbolica che fa riferimento al numero con il quale il pilota corre.

Oltre a dormire in un ambiente suggestivo e unico nel suo genere, quello del motorhome del team di Márquez, gli ospiti saranno invitati a prendere parte a tutta una serie di attività esclusive, solitamente non accessibili al pubblico. I viaggiatori, infatti, potranno accedere alla pit lane per assistere alla partenza del Gran Premio e vedere la gara da posti VIP, avranno inoltre un VIP Pass che permetterà loro di usufruire di servizi esclusivi durante il weekend della gara.

Gli ospiti di Marc Márquez, potranno ammirare da vicino alcuni cimeli del pilota, tra cui caschi, tute e trofei. Potranno, inoltre, sperimentare un giro in moto, virtualmente, grazie al simulatore MotoGPTM. Non mancherà neanche una visita guidata al backstage del campionato, solitamente riservato ai piloti e ai loro team.

Se l’idea di trascorrere un giorno da pilota vi ha già conquistato non vi resta che connettervi sul sito ufficiale di Airbnb. Le richieste di prenotazione partiranno da mercoledì 19 luglio 2023, ore 19.00. In bocca al lupo a tutti.