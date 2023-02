Viaggio per 2: alloggi straordinari per viaggiatori romantici

L'arrivo di febbraio, lo sappiamo, porta con sé una gran voglia di celebrare l'amore. Non che ci sia davvero bisogno di un giorno per farlo intendiamoci, però è innegabile il fatto che l'arrivo di San Valentino faccia venir voglia di festeggiare e di rinnovare le promesse d'amore. E quale occasione migliore, se non questa, per organizzare un viaggio avventuroso e condiviso? Per suggerirvi le migliori destinazioni da raggiungere, quelle dove gli alloggi diventano parte integrante dell'esperienza di viaggio, ci siamo lasciati ispirare da Airbnb. Proprio la celebre piattaforma di affitti brevi, infatti, ha proposto tutta una serie di alloggi straordinari per viaggiatori romantici a meno di 100 euro a notte. Il nostro preferito? Un cottage arroccato su una diga a Robertson, in Sudafrica. Ma ce ne sono molti altri, non vi resta che sfogliare la gallery per scoprirli tutti!