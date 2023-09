No, non è una favola: puoi davvero dormire nella palude di Shrek (e farlo gratis)

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: Airbnb/Alix-McIntosh Dormire nella casa nella palude di Shrek

Shrek è un grande orco verde, un tipo solitario che vive in una casa di legno in una palude e non ha contatti sociali con nessuno, né tanto meno con gli umani. Sembra scontroso e arrabbiato con il mondo, in realtà ha un cuore buono e molto generoso.

La sua storia la conosciamo tutti: lui è il protagonista del film d’animazione del 2001 diretto da Andrew Adamson e Vicky Jenson, e ispirato al libro di William Steig, trasformatosi poi nel primo capitolo della serie cinematografica omonima. Quello che non tutti sanno, però, è che presto sarà possibile entrare nella favola dell’orco verde e diventarne protagonisti.

Airbnb, infatti, ha messo a disposizione dei viaggiatori la casa di legno nella palude di Shrek. Un alloggio davvero molto particolare, fatto di fango, muschio e acque torbide, ma circondato da un paesaggio eccezionale, quello delle colline scozzesi. Se l’idea di trascorrere qualche giorno in un posto così non vi dispiace, allora, non vi resta che preparare i bagagli: Ciuchino vi aspetta.

La casa nella palude di Shrek è ora prenotabile su Airbnb

È una nuova storia, quella che i viaggiatori sono invitati a scrivere e a vivere tra le colline lussureggianti della Scozia, proprio lì dove alla fine di ottobre sarà possibile dormire all’interno della casa nella palude di Shrek. Ci troviamo nelle Highlands scozzesi, al cospetto di un rifugio semplice, spartano e solitario, perfetto per chi cerca un’esperienza solitaria a stretto contatto con la natura da vivere e condividere con gli amici o con i propri familiari.

A rendere l’esperienza ancora più magica, degna di una favola diversa dalle altre, ci penserà Ciuchino, il migliore amico di Shrek. Sarà proprio l’asino chiacchierone a vestire i panni di host d’eccezione e accogliere tutte le persone che decideranno di trascorrere una notte da orco in quella che è stata la dimora del suo compagno di avventure.

Fonte: Airbnb/Alix-McIntosh

Un’esperienza memorabile: ecco come prenotarla

Cosa aspettarsi dal soggiorno nella palude? Lo svela Ciuchino: “La palude di Shrek è incantevole, semplicemente bellissima. È il luogo perfetto per intrattenere gli ospiti”, racconta l’asino, aggiungendo: “Sai qual è la cosa che mi piace di più? Tutto, dal paesaggio incolto agli interni modesti, fino alle rocce! Non vedo l’ora che gli ospiti possano scoprire questa fangosa fetta di paradiso”.

La dimora di Shrek, che per forme, lineamenti e colori ricorda una casa fatata, è incastonata in un albero e offre un soggiorno unico nel suo genere. Gli interni rustici sono caldi e accoglienti e creano un’atmosfera confortevole nella quale immergersi per rilassarsi, scambiarsi storie e ascoltare aneddoti.

Chi vuole vivere questa esperienza potrà prenotare l’alloggio da favola nella palude di Shrek a partire dal 13 ottobre, ore 19.00, in maniera totalmente gratuita sul sito di Aribnb. Il soggiorno è previsto dal 27 al 29 ottobre, per due notti e un massimo di tre ospiti. In questi giorni i viaggiatori potranno rilassarsi a lume di candela, riposarsi sul divano gustando il parfait, raccontarsi storie attorno al falò sotto il cielo stellato e circondati dalla natura, e risvegliarsi col profumo di waffle appena sfornati.