Ora puoi dormire nella mega villa di Will Smith a Los Angeles

Trent’anni fa, Will Smith fece il suo esordio sul piccolo schermo con la sitcom “Willy, il principe di Bel-Air”. A distanza di tre decenni, dopo aver interpretato più di 30 film e prodotti una ventina, è davvero andato a vivere vicino a Bel-Air e, oggi, in occasione dell’anniversario della celebre serie Tv, apre le porte della sua mega villa a Los Angeles consentendo, per pochi giorni e a poche persone, di alloggiarvi. Will è infatti diventato un host di Airbnb, facendo felici alcuni dei suoi tantissimi fan.

“Vi lascio le chiavi, così potrete avere un’ala della mia mansion tutta per voi”, scrive Will raccomandandosi però di “non indossare la sua collezione di sneaker!”.

La residenza, che si trova a Brentowood, uno dei distretti più lussuosi di L.A., dove visse anche Marilyn Monroe, non ha perso il fascino di quando era la casa più seguita della Tv. Gli ospiti potranno dormire per una notte in un’ala del palazzo, con accesso alla sua lussuosa camera da letto – gli ospiti possono riposare tranquillamente nel letto matrimoniale “king size” sapendo che la casa sarà pulita secondo le regole dello U.S. Centers for Disease Control and Prevention e in linea con il protocollo di pulizia avanzata di Airbnb -, al pomposo bagno, all’area della piscina e a un’elegante sala da pranzo. Durante questa notte da “principi”, gli ospiti potranno godere di un po’ di divertimento alla vecchia maniera, in vero “Big Willie Style”.

Will lascia a disposizione degli ospiti un paio di scarpe Air Jordan per provare a fare qualche canestro nella camera da letto, il proprio giradisci per poter ascoltare per tutta la notte la musica che ascolta anche l’attore (che è anche un bravissimo rapper), prendere il sole a bordo piscina sulle elegantissime sdraio (“Non dimenticate gli occhiali da sole!” si raccomanda infatti Will) e persino attingere al suo armadio personale e indossare i suoi abiti.

Chi avrà la fortuna di soggiornare nella “mansion” di Will Smith potrà anche indossare il cappellino di quando l’attore era il “Willy, il principe di Bel-Air”.

A partire dal 29 settembre alle 20:00 (ora italiana), gruppi di massimo due residenti della Contea di Los Angeles avranno la possibilità di prenotare uno dei cinque soggiorni in un’ala della casa di Will, disponibili nelle date 2, 5, 8, 11 e 14 ottobre. Le prenotazioni costano 30 dollari, come 30 sono appunto gli anni trascorsi da quando Will ha bussato alla porta di questa iconica casa di L.A. per la prima volta.

Will non ci sarà ad accogliere gli ospiti, però. “Sarete accolti virtualmente nella mia villa dal DJ Jazzy Jeff e dal mio maggiordomo personale che vi spalancherà le porte della proprietà”. Per consentire anche ai fan di tutto il mondo di prendere parte ai festeggiamenti dei trent’anni della serie Tv, il DJ Jazzy Jeff ospiterà un’Esperienza online Airbnb in cui insegnerà agli ospiti come una leggenda dell’hip-hop fa girare i dischi. I partecipanti all’esperienza trascorreranno con lui un po’ di tempo virtualmente nel suo studio di casa, ascoltando vinili in ricordo dei bei vecchi tempi trascorsi a L.A. Gli aspiranti dj possono prenotare l’esperienza che si terrà l’1 ottobre.