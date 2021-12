Puoi vivere una giornata da protagonista di Game of Thrones

La lotta tra casate nobiliari provoca disastri e massacri, mentre la popolazione si ritrova a lottare per la sopravvivenza tra povertà e degrado. A queste, però, si aggiungono le forze oscure e le creature leggendarie risvegliante dall’avvento del Grande Inverno. E se potreste entrare nel vivo di questo scenario ai confini della realtà?

Sicuramente lo avrete riconosciuto, anche solo da questa breve descrizione, soprattutto se, come tanti, vi siete appassionati alla serie televisiva fantasy creata da David Benioff e D. B. Weiss. E siamo certi che lo avete fatto, considerando che Game of Thrones, della HBO, è andato in onda in oltre 207 Paesi generando, per otto stagioni, ascolti da record.

E ora, in quello show trasformatosi in una delle serie televisive più importanti e iconiche di sempre, potrete entrarci, letteralmente. Il 4 febbraio del 2022, infatti, aprirà in Irlanda l’Official Game of Thrones Studio Tour, una vera e propria esperienza immersiva e sensoriale all’interno di quell’universo fantasy che avevate visto solo in televisione.

Questa nuova avventura prenderà vita proprio all’interno dei Linen Mill Studios di Banbridge, in Irlanda del Nord, location originale delle riprese dell’iconica saga. I visitatori saranno catapultati nel cuore di Westeros e si ritroveranno a camminare tra i suggestivi set e tra i grandi oggetti di scena.

Un’esperienza interattiva che si snoderà su oltre 10.000 metri quadrati e permetterà a tutti gli appassionati di vivere esperienze reali e sensoriali tra i Sette Regni. Sarà possibile entrare nella Sala Grande di Grande Inverno, dove Jon Snow è stato proclamato “Re del Nord”, osservare da vicino l’imponente trono di Dragonstone di Daenerys Targaryen, attraversare l’epica geografia delle terre dello show e conoscere dei dettagli inediti sulla serie intera e sulla sua produzione.

Il viaggio all’interno dell’Official Game of Thrones Studio Tour, è molto più di una semplice esperienza a tema: i fan si ritroveranno a camminare sugli stessi luoghi in cui sono stati girati i momenti più memorabili dell’intera serie, accessibili per la prima volta in dieci anni.

Circa un terzo dell’intera saga, infatti, è stato girato presso i Linen Mill Studios, situati a Banbridge, nella contea di Down, che apriranno le loro porte dei Sette Regni di Game of Thrones a tutti i fan. Non ci resta che attendere l’arrivo di febbraio per vivere un’esperienza unica.