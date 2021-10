Riapre Disneyland Paris con il magico show di Natale

Chi non è mai stato a Disneyland Paris nel periodo natalizio non può neanche immaginare quanto magica sia l’atmosfera che si respira. Migliaia di luci illuminano i viali, gli alberi, le aiuole, le vetrine dei negozi, a loro volta colmi fino all’impossibile di ognibendiddio, di oggetti luccicanti, boule de neige, addobbi di ogni sorta e metri e metri di tulle svolazzante dei lunghi abiti da principesse esposti sugli stand.

Sul viale principale, Main Street, si incrociano i personaggi Disney che abbracciano i visitatori e sorridono perennemente facendosi scattare migliaia di foto. Di tanto in tanto, il sorriso smagliante di una meravigliosa principessa buca la folla: sembra uscita direttamente da un libro di fiabe tanto è perfetta. Quando poi qualcuno avvista il vero re del parco, Topolino, è il caos. Tutti lo cercano, tutti lo vogliono. Lui, Mickey Mouse, inseparabile dalla sua compagna Minnie, è instancabile. Dall’orario di apertura del parco fino alla chiusura è sempre al top, manco avesse le pile Duracell. Sembra di venire catapultati improvvisamente in una fiaba. E, anche i grandi, si sentono un po’ bambini, perché quando erano bimbi qui, purtroppo, non ci sono mai venuti.

Finalmente, è giunta l’ora di tornare nel parco dei divertimenti più magico d’Europa. Disneyland Paris sta scaldando i motori per accogliere di nuovo i visitatori da tutto il mondo per la stagione invernale. Le luminarie natalizie sono pronte per essere accese in tutto il parco, la Christmas Parade “Topolino e la sua parata scintillante” è sulla linea di partenza, anche le renne di Babbo Natale stanno scalpitando.

A partire dal 13 novembre, il parco Disney alle porte di Parigi tornerà a splendere e a riscaldare i cuori degli ospiti. Il Natale di Disneyland Paris proseguirà fino al 9 gennaio. Già da sabato 23 ottobre, nel Frontierland Theater si potrà assistere allo show “ll re leone e i ritmi della Terra del branco”. Si potrà ammirare la nuovissima Christmas Parade, diurna e notturna, alla testa della quale troveremo il padrone di casa Topolino, a partire dal 13 novembre, mentre le luci di Natale si accenderanno il 21 dicembre.

Nel Parco Disneyland un albero scintillante, alto 24 metri con mille decorazioni, accoglierà i visitatori al loro arrivo mentre le illuminazioni, 7 chilometri di ghirlande colorate e 11.604 palline di Natale, li guideranno fino al Castello della Bella Addormentata.

L’accensione dell’albero di Natale è una delle esperienze più emozionanti a cui si possa assistere. Ogni anno, una famosa star del panorama musicale internazionale si esibisce sul palco allestito nella piazza all’ingresso del parco di fronte a una folla immensa che canta all’unisono.

Per rendere ancora più magica l’atmosfera, la neve farà la sua comparsa più volte al giorno incantando tutti quelli che attraverseranno Main Street. In tutto il parco saranno addobbati altri 78 alberi di Natale e ovunque risuoneranno le musiche natalizie.

Non mancheranno i personaggi Disney nei loro abiti delle feste. Insieme a Topolino, Minnie, Paperino, Pippo e Stitch ci sarà anche Babbo Natale in persona. La parata sarà composta da cinque carri luminosi, con protagonisti Topolino e i suoi amici, le bellissime Principesse Disney e Babbo Natale, accompagnati da Trilly. Ognuno di carri rappresenterà le scene e le decorazioni tipiche delle festività natalizie con gli artisti della parata vestiti con i loro costumi più luminosi, creati appositamente per l’occasione. E, ogni sera, si potrà assistere allo spettacolo più scintillante, “Disney Illuminations” (dal 21/12). Lo show è un concentrato di tecnologia, con suoni e luci, proiezioni, getti d’acqua ed effetti speciali.

Visitare Disneyland Paris a Natale è un’esperienza unica e indimenticabile che tutti dovrebbero provare almeno una volta nella vita. Ripeterla più volte non sarà comunque mai la stessa.