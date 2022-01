Workation: 10 destinazioni che cambieranno il tuo modo di vivere

Non sono solo le abitudini di viaggio a essersi trasformate negli ultimi mesi, ma anche quelle personali e lavorative. Basti pensare allo smart working e a tutta quella serie di nuove possibilità che il lavoro da remoto ci offre, tra tutte l’opportunità di viaggiare, dove e quando vogliamo, senza smettere di lavorare, e sperimentare così la vita dei nomadi digitali.

Che si tratti di un breve periodo o di qualche anno, se siete intenzionati a fare un cambio vita e sperimentare una nuova quotidianità fatta di vacanze e lavoro, questo è sicuramente il momento giusto. Attenzione però alla scelta delle destinazioni che, in questo caso, non dovrebbero basarsi solo sulla bellezza della città, anche se questo aspetto è fondamentale, ma anche sulle nuove abitudini che andrete a creare durante questa workation.

Come scegliere la città perfetta per una workation

Il termine workation è entrato nella nostra quotidianità solo di recente, ma è diventato per noi prezioso perché ci apre all’opportunità di poter lavorare senza smettere di viaggiare e viceversa. Tuttavia, come dicevamo, la scelta della località in cui si andrà a vivere deve passare per una serie di fattori che dobbiamo tenere in considerazione.

Ad aiutarci in questa decisione ci ha pensato Kayak stilando la lista delle migliori destinazioni da raggiungere quest’anno tendendo in considerazione anche il fuso orario. Informazione, queste, preziosa se si considera che nonostante quell’aria perenne di vacanza che si respira, occorre anche dedicarsi al lavoro, organizzare chiamate e dialogare con il proprio team.

Ecco perché se l’intenzione è quella di trasferire il proprio ufficio in un Paese diverso da quello della propria residenza, è importante pensare anche all’organizzazione del lavoro. Ma questo, certo, non è l’unico fattore da prendere in considerazione.

Nella sua lista, Kayak, ha guardato anche l’accessibilità e i costi di viaggio, i prezzi locali, la salute e la sicurezza, la vita sociale e le condizioni meteorologiche. Curiosi di sapere quali sono i Paesi migliori in cui trasferirsi?

I 10 Paesi migliori per lavorare a distanza

Al primo posto della lista dei 10 Paesi migliori per lavorare da remoto troviamo il Portogallo che ha ottenuto il punteggio più elevato in tutte le categorie tenute in considerazione dall’indice di ricerca Kayak. Dalle condizioni meteo alle opportunità presenti in città, passando per un costo di vita ragionevole e un clima niente male. Non a caso, infatti, il Paese è già celebre tra i nomadi digitali, complice anche la possibilità di avere un visto, la presenza di spazi di coworking e le opportunità di interagire con altri smart worker e freelance.

Al Portogallo seguono la Spagna e la Romania, rispettivamente al secondo e al terzo posto. A queste si aggiungono la Repubblica di Mauritius, il Giappone e Malta, e poi ancora Costa Rica, Panama, Repubblica Ceca e Germania.

La scelta è abbastanza ampia e può assecondare le esigenze di tutti i lavoratori i smart working desiderosi di cambiare vita. Prima di pianificare il viaggio, però, il consiglio è quello di informarsi sui requisiti d’ingresso dei singoli Paesi del mondo e su eventuali restrizioni Covid-19.