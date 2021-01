È ufficiale: la piscina più profonda al mondo è stata inaugurata

editato in: da

Può una piscina diventare un’attrazione turistica? Assolutamente sì, a patto che questa sia unica nel suo genere, e quella che ha appena inaugurato in Polonia lo è senz’altro! Si tratta, infatti, della piscina più profonda del mondo, un vero paradiso per i tuffatori più esperti e per gli amanti degli abissi, un’esperienza unica, paragonabile solo a quella di nuotare nell’oceano.

E non è solo la profondità da Guinnes a renderla unica, la piscina polacca, infatti, vanta anche un’acqua cristallina che rende l’esperienza ancora più amplificata, dando l’idea di essere sospesi in una sorta di luogo senza tempo e senza spazio.

L’apertura di Deepspot, la piscina da Guinness World Record, era attesissima. Del resto, si tratta della prima piscina al mondo che raggiunge una profondità totale di 45.5 metri e contiene 8000 metri cubi d’acqua. Il progetto è nato con l’intenzione di creare un luogo per la formazione e l’allentamento di tuffatori di ogni livello.

Ma non è tutto, nel profondo degli abissi, è stato installato anche un piccolo relitto da raggiungere ed esplorare, una trovata che ha l’obiettivo di stimolare i sub a nuotare e raggiungere le profondità della piscina. L’acqua presente in questa gigantesca vasca, inoltre, è più calda di quelle solitamente contenute nelle altre piscine, motivo per cui i tuffatori e i sub non devono indossare una muta per le immersioni.

Ma Deepspot, situata in località Mszczonów, non è solo una piscina di allenamento per sub e tuffatori, anche se questa ci sembra la sua funzione più ovvia e interessante. L’obiettivo ultimo della piscina è quello di offrire ai cittadini, e ai viaggiatori che giungono in Polonia, un luogo dove poter nuotare e tuffarsi ogni giorno dell’anno, ma non solo.

Anche se non si è tuffatori appassionati, infatti, una passeggiata all’interno di Deepspot può trasformarsi in un’esperienza incredibile: un tunnel sott’acqua è messo a disposizione delle persone che potranno godersi lo spettacolo dei nuotatori. Inoltre, l’edificio ospita diverse sale riunioni, aree dedicate all’allenamento e una zona adibita a hotel che affaccia direttamente sula piscina.

La profondità, resta comunque il cavallo di battaglia di questa piscina, che la rende la rende da Guiness, un primato che però è destinato a durare ben poco dato che entro il 2022, aprirà nel Regno Unito Blue Abyss, la piscina che raggiungerà i 50 metri di profondità.