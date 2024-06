Crystal Cabin Awards 2024, le migliori cabine aeree del futuro

Fonte: Crystal Cabin Awards Le migliori cabine aeree del futuro

Il Crystal Cabin Award, il premio più prestigioso nel campo della tecnologia di cabina e dell’esperienza dei passeggeri, per il 2024 ha visto vincere Safran Cabin, Accenture GmbH, Thales Avionics, Factorydesign, Collins Aerospace e Tongji University. Diehl Aviation ha ricevuto il Crystal Cabin Award in due categorie: “Comfort dei passeggeri” e “Cabina sostenibile”.

Una giuria composta da 28 esperti del settore ha selezionato gli otto prodotti più innovativi tra un’ampia gamma di proposte: i progetti vincitori rappresentano una visione del viaggio aereo più connessa, più confortevole, più sostenibile e più accessibile che mai.

“Le proposte di quest’anno includevano molte innovazioni eccezionali che stabiliscono nuovi standard per l’esperienza dei passeggeri riconoscendo e rispondendo meglio alle esigenze individuali dei passeggeri, in tutte le classi di biglietti“, ha commentato Ralf Gust, Presidente della Crystal Cabin Awards Association. “I Crystal Cabin Awards 2024 hanno dimostrato ancora una volta che l’innovazione nel settore dell’aviazione continua senza sosta. È impressionante vedere così tante soluzioni creative sviluppate per rendere i viaggi più confortevoli, più sicuri e più rispettosi dell’ambiente. Siamo orgogliosi di riconoscere queste innovazioni sviluppi e non vediamo l’ora di vedere l’impatto che queste innovazioni avranno sul futuro del volo”.

Vincitore del progetto di cabina: Factorydesign, Coop. BermudAir “La suite di classe del corridoio BermudAir”

La BermudAir Aisle Class Suite è un posto passeggeri di classe business per aerei a corridoio singolo che volano dagli Stati Uniti alle Bermuda. È stata realizzata convertendo 2-2 posti Economy in una suite 1-1. Si tratta di una soluzione economica e sostenibile, poiché viene riutilizzato oltre il 70% dei posti esistenti: invece di progettare nuovi sedili, quelli esistenti sono stati rimodellati per offrire maggiore comfort e spazio di stivaggio aggiuntivo.

Materiale e componenti: Collins Aerospace “STARLight”

STARLight di Collins Aerospace è una tecnologia strutturale che utilizza design compositi avanzati, produzione robotica e materiali sostenibili per ridurre il peso dei componenti dell’aeromobile abbassando al tempo stesso i costi di produzione. Questa tecnologia consente alle compagnie aeree di progettare in modo efficiente gli spazi della cabina senza aggiungere peso e offre proprietà di isolamento termico e acustico migliorate.

Sistemi di cabina: Cabina Safran “theCUBE”

L’unità per lo smaltimento dei rifiuti della cucina di Safran, theCUBE, può essere facilmente integrata in qualsiasi spazio inutilizzato della cucina e viene scaricata in automatico semplicemente chiudendo la porta. Con un concetto plug-and-play e utilizzando la guida ARINC standard, è facile da installare e da rimuovere, semplificando la manutenzione e aggiungendo flessibilità per la compagnia aerea. Il CUBE utilizza il 30% in meno di acqua per ogni scarico rispetto ai contenitori di smaltimento convenzionali e attiva automaticamente la luce UV per il controllo degli odori e la prevenzione dei batteri quando è chiuso. Ciò garantisce un sistema di smaltimento dei rifiuti a bordo più snello, efficiente e igienico.

Vincitore Salute e Sicurezza: Accenture GmbH “Borsa di sicurezza Accenture PED”

Gli incendi delle batterie agli ioni di litio rappresentano un rischio immane per la sicurezza del volo. La borsa di sicurezza PED (Personal Electronic Device) di Accenture è la prima a soddisfare lo standard più elevato UL 5800 Performance Level 1, che garantisce il completo contenimento di fuoco, fumo e gas tossici in caso di guasto della batteria al litio. Con il crescente utilizzo di dispositivi elettronici personali e le segnalazioni di incendi di batterie al litio negli aerei, offre una doppia protezione: la borsa interna tiene lontani fiamme e calore, mentre la borsa esterna impedisce al fumo di entrare nella cabina. L’isolamento intelligente garantisce che la temperatura esterna della borsa non superi gli 85°C. La giuria è rimasta colpita dal fatto che, in caso di incendio di un PED, un aereo può continuare a volare in sicurezza fino a sei ore prima di raggiungere un aeroporto.

Vincitore Comfort passeggeri: Diehl Aviation, Coop. Qantas Airways Ltd “La Zona del Benessere”

Con “Project Sunrise“, Qantas prevede di ridefinire la storica rotta Kangaroo da Londra a Sydney facendo volare i passeggeri senza scalo in meno di un giorno. I diretti da Sydney a Londra e New York stabiliranno nuovi standard per i voli ultra-lunghi, con particolare attenzione al comfort e alla salute dei passeggeri. L’innovativa Zona Benessere offre prodotti di elevatissima qualità, illuminazione ottimizzata per il bioritmo e porte in vero vetro. L’area è accessibile a tutti i passeggeri, favorisce un’alimentazione sana e offre spazio per l’attività fisica.

IFEC e servizi digitali: Thales Avionics “FlytEdge”

FlytEdge di Thales Avionics è la prima soluzione di intrattenimento in volo (IFE) basata su cloud e nativamente digitale: la piattaforma consente la rapida integrazione di qualsiasi applicazione web, compresi i servizi di streaming, e offre operazioni completamente remote, aggiornamenti di software e contenuti sempre e ovunque.

Consente piena autonomia per le compagnie aeree e continua evoluzione, supportata da tecnologie innovative come edge caching. Si tratta di una soluzione innovativa che ottimizza le operazioni delle compagnie aeree migliorando al tempo stesso l’esperienza dei passeggeri.

Cabina sostenibile: Diehl Aviation “ECO Sidewall”

Con l’ECO Sidewall, Diehl Aviation presenta un concetto innovativo ed eco-efficiente che stabilisce nuovi standard nell’aviazione sostenibile. Grazie all’uso di materiali leggeri e un design innovativo, il peso della parete laterale è stato ridotto del 10%, il che riduce l’impronta di CO2 nella fase di produzione del 19% e le emissioni durante il funzionamento del 10%.

Le tecnologie avanzate riducono inoltre di oltre un terzo gli scarti derivanti dai grezzi preimpregnati. Questo approccio olistico rende ECO Sidewall una soluzione particolarmente rispettosa dell’ambiente che soddisfa le aspettative dei clienti per prodotti e processi sostenibili. Un risultato che è stato premiato dalla giuria con il Crystal Cabin Award 2024.

Vincitori universitari: Tongji University, Coop. Dupont “Flexifold”

La categoria “Università” è una delle aree più innovative dei Crystal Cabin Awards e intende fornire uno spazio per progetti particolarmente creativi. Per il 2024 il premio va a un team dell’Università Tongji di Shanghai per il concetto “Flexifold“. L’innovativo posto Economy offre alle compagnie aeree maggiore flessibilità e nuove opportunità di guadagno.

Un meccanismo di piegatura e aggancio fornisce un efficiente supporto del corpo. Il design combina leggerezza e comfort con tre cuscini per privacy personalizzabile, angolo reclinabile e poggiapiedi che possono essere facilmente fissati ai sedili esistenti.