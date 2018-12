Cromer è la città simbolo del Natale secondo la BBC

editato in: da

Cromer è una suggestiva cittadina della contea inglese di Norfolk. Ha meno di dieci mila abitanti, ed è una traquilla località di villeggiatura.

Perché è così speciale? Perché la BBC l’ha eletta città simbolo del Natale, scegliendola per le sue pubblicità natalizie. Antico di 117 anni, il molo di Cromer – addobbato a festa – è in effetti straordinario. È magico, poetico. Pare uscito da una fiaba, o da un libro per bambini. Tanto che, la celebre emittente televisiva, gli ha dedicato un video emozionale, che racconta il rapporto tra un adolescente e la sua impegnatissima mamma in carriera durante le feste.

Sita a poca distanza da Norwich, Cromer ha una spiaggia bandiera blu e deliziosi ristoranti che servono il granchio, la specialità locale. Jane Austen, nel suo romanzo “Emma”, la descrive come “il miglior posto di mare in assoluto”. Ed è, questa località di villeggiatura, per davvero un posto incantevole. Ospita una chiesa del XIV secolo intitolata ai Santi Pietro e Paolo, con vetrate che rendono omaggio alla squadra di salvataggio cittadina. C’è anche un museo, ad essa dedicato: è l’Henry Blogg Museum.

Nel corso del XIX secolo, Cromer si è trasformata in una località balneare ricca di negozi, ristoranti e locali serali. Ed è tra le più economiche città dell’Inghilterra in cui trascorrere una breve vacanza. Grazie alle sue spiagge sabbiose è molto amata dalle famiglie, sebbene il suo simbolo sia proprio il molo. Un perfetto esempio d’architettura vittoriana, che accoglie anche un teatro: il Pavillion Theatre è l’ultimo dell’Inghilterra ad ospitare gli spettacoli di varietà che, molto tempo fa, erano soliti andare in scena sui moli.

In ogni momento dell’anno, trascorrere del tempo sulla spiaggia di Cromer è un must. Ci si cimenta nella ricerca dei granchi, si costruiscono castelli di sabbia sulle spiagge perfette per le famiglie coi bambini, si fanno lezioni di surf o di paddle boarding. Oppure, ci si regala una fantastica passeggiata sul sentiero costiero che attraversa l’area di Norfolk. Offre un’ottima scelta di hotel, pensioni e B&B, Cromer, ed è l’ideale per una vacanza sulla spiaggia. Ma è durante le feste di Natale, che in ogni luogo si veste di magia.