Crociere: stanno per salpare le navi di MSC. Le offerte

editato in: da

Le crociere stanno per ripartire e le navi di MSC stanno per riprendere il largo. La compagnia di navigazione ha fatto sapere di valutare la possibilità di riavviare le proprie operazioni con un numero ridotto di navi che navigheranno nel Mediterraneo. La sospensione delle crociere per ora è stata estesa fino al 15 agosto incluso, nella speranza che non siano necessari ulteriori rinvii.

Per essere certi di poter partire, però, forse vale la pena organizzarsi addirittura per l’autunno, tanto più che, per chi prenota entro il 20 di agosto, sono previste offerte low cost, specie per i soci dell’MSC Voyagers Club. Si ha infatti diritto a uno sconto del 5% + 5%, fino a cento euro di credito a bordo per gli extra e il raddoppio dei punti accumulati (punti che danno diritto a sconti e benefit).

Ma non è tutto: con il programma Sicuro e Sereno si anticipano solo 50 euro a passeggero e si paga prima della partenza. Per chi cambia idea, si può modificare la data di partenza gratuitamente fino a 15 giorni prima di salpare e fino a 21 giorni prima per le prenotazioni che comprendono anche il volo.

Le crociere che salpano a novembre partono da 269 euro a persona. La MSC Grandiosa, la supernave della flotta, salpa da Genova per una crociera di quattro notti che tocca i porti di Barcellona, Palma di Maiorca e Marsiglia oppure di cinque notti partendo da Genova verso Civitavecchia, Palermo, La Valletta, Barcellona e Marsiglia (da 349 euro).

Per chi cerca una meta esotica, vista la ripartenza dei voli giornalieri per Dubai e l’apertura degli Emirati Arabi Uniti al turismo, c’è la crociera di dicembre a bordo della MSC Fantasia che tocca i porti di Dubai, Abu Dhabi, Sir Bani Yas, un’isola al largo di Abu Dhabi, del Bahrain e di Doha, nel Qatar, per poi tornare a Dubai. Questa splendida crociera costa 859 euro a persona, volo incluso.