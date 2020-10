Crociere MSC: offerte a partire da 349 euro

editato in: da

Per chi ha voglia di fare un viaggio, non c’è nulla di più sicuro di una crociera. Le misure applicate da MSC per chi sale a bordo di una sua nave sono super sicure. Dal tampone preventivo che viene fatto a tutti i passeggeri al braccialetto per il tracciamento obbligatorio, dalla capienza dimezzata a bordo alle procedure durante di pulizia e sanificazione la navigazione alle regole ferree per le escursioni. E, chi sgarra, viene lasciato a terra.

Detto ciò, la crociera è perfetta anche dal punto di vista economico. Le offerte per chi viaggia sua una nave MSC partono da 349 euro per una crociera nel Mediterraneo occidentale. La Grandiosa, che è stata varata a fine 2019, parte da Napoli per un viaggio di sette giorni tra Malta, Genova e Civitavecchia. Salire su questa nave è già un’esperienza. È la prima nave di classe Meraviglia Plus ed è una delle più smart che esistano: a bordo c’è Zoe, l’assistente di crociera personale che risponde in sette lingue, e la Tv interattiva per avere tutte le informazioni senza fare la fila alla reception. Durante i giorni di navigazione, non ci si può certamente annoiare: per la prima volta a bordo di una nave, ecco una galleria d’arte senza precedenti. Inoltre, l’elegante design degli interni, la cura del dettaglio, la scala di cristallo Swarovski e la cupola a led dell’incredibile Galleria al coperto lasciano senza fiato.

Chi ha più tempo per una vacanza può prenotare una crociera di 10 giorni a bordo della MSC Magnifica, la nuova nave dei record della compagnia che fa il giro del Mediterraneo occidentale e orientale fino alla Grecia. Questa nave non è nuovissima, perché è stata varata nel 2010, ma lo scorso anno è stata sottoposta a un completo “refitting” ovvero è stata allungata e quindi ampliata e rimodernata.

È stato infatti inserito un nuovo troncone lungo 23 metri che ha aggiunto ulteriori 7.000 metri quadrati di spazi disponibili a bordo diventando così la nave più grande di MSC. Ma a questa nave è stato rifatto anche l’impianto di navigazione che è diventato molto più ecologico. Tutte le prenotazioni comprendono il Piano di protezione Covid-19.