Le crociere low cost per partire a inizio estate

editato in: da

MSC ha lanciato un’offerta low cost per prenotare una crociera entro il 14 febbrario e partire prima che inizino le lunghe e vere vacanze estive.

Ci sono alcune crociere nel Mediterraneo che partono da 249 euro a persona. Si può partire per otto giorni e 7 notti a bordo di una lussuosa nave verso le isole greche o immergersi nei borghi antichi della Croazia o ancora godersi le tante attività offerte da città come Marsiglia e Barcellona.

La MSC Opera salpa alla volta delle isole greche. Si parte da bari e si toccano i porti di Venezia, Cattaro (Montenegro), Mykonos, Santorini e Cefalonia, per poi fare ritorno in Puglia. Si viaggia per otto giorni e sette notti a bordo di una bellissima nave lunga 275 metri che è stata completamente rinnovata nel 2015. Può ospitare fino a 2.679 passeggeri. Il restyling ha permesso di ampliare gli spazi comuni, di aggiungere cabine e di adottare tecnologie e impianti all’avanguardia. Tra le novità introdotte ci sono un parco spray, nuovi negozi, nuove aree per bambini e ragazzi, un buffet potenziato, una nuova lounge e un grande ristorante.

La MSC Sinfonia salpa da Ancona alla volta di Venezia, Spalato (Falmazia), Santorini, Saranda (Albania) e Dubrovnik (Croazia). La nave, che è stata varata nel 2002, è stata allungata nei cantieri di Fincantieri a Palermo nel 2015. Al termine di questa operazione, la Sinfonia è diventata lunga 275 metri e le sono state aggiunte 193 nuove cabine e nuovi spazi dedicati all’intrattenimento, come la spa e gli spazi per bambini Lego, Chicco e Namco. Oggi può ospitare 2.579 passeggeri distribuiti su 12 ponti.

La MSC Lirica, infine, parte da Venezia e fa rotta verso Dubrovnik, Corfù, Cefalonia, Cattaro, Spalato e Trieste per poi fare ritorno nella Serenissima. Gli scali più lunghi sono nei porti di Dubrovnik, Spalato, Corfù, Cefalonia e Cattaro, in modo tale che i passeggeri abbiano il tempo di esplorare e scoprire con calma queste destinazioni. A bordo della Lirica ci sono una palestra panoramica, l’Aurea Spa con massaggi e trattamenti di bellezza e benessere, e il Brodway Theatre coi suoi spettacoli in programma tutte le sere, mentre la cena viene servita nei due ristoranti principali: il buffet e il famoso Kaito Sushi Bar. E , per vivere al meglio magiche notti, c’è anche il Casinò Las Vegas e la futuristica Blue Club Disco, ma anche la sala con giochi in realtà virtuale e lo spazio ludico per bambini a tema pirati.