Crociere low cost: prenota ora e parti fino ad aprile 2020

editato in: da

Ti piacerebbe regalarti una crociera, ma temi di dar fondo alle tue finanze? Ora c’è un’offerta che fa al caso tuo: prenotando entro il 23 settembre, con MSC Crociere viaggi fino ad aprile 2020 a prezzi imbattibili.

È l’ideale, la Promo Flash di MSC Crociere, per regalarsi un break d’inverno o un assaggio di primavera a bordo di una delle navi della compagnia. Si può scegliere se navigare nel Mediterraneo, ai Caraibi, alle Antille, negli Emirati Arabi o in destinazioni ancor più lontane grazie alle crociere Grand Voyayes, spulciando tra le varie proposte che – oltre a numerose mete – permettono di scegliere anche la durata, tra le 4 e le 20 notti.

I prezzi? Imbattibili per davvero: si parte dai 149 euro a persona. L’importante è prenotare entro il 23 settembre 2019, e aver la disponibilità di partire tra novembre 2019 e aprile 2020. Tra le opzioni più economiche vi sono, ovviamente, le crociere nel Mar Mediterraneo: da 189 euro per viaggiare quattro giorni tra Italia, Croazia e Montenegro partendo da Venezia a bordo della MSC Opera, da 319 euro per una navigazione di cinque giorni tra Italia, Spagna e Francia a bordo della MSC Preziosa con imbarco da Genova.

Ma anche per le destinazioni più esotiche, i prezzi sono low cost: si parte da 1099 per una crociera di 16 notti tra Italia, Francia, Spagna, Barbados, Antigua-Barbuda, St. Maarten, Saint Kitts – Nevis e Martinica, mentre la navigazione di 20 notti tra Italia, Croazia, Grecia, Cipro, Egitto, Israele, Giordania, Oman ed Emirati Arabi Uniti parte dai 1329 euro a persona.

Sono ben 27 gli itinerari tra cui è possibile scegliere durante la Promo Flash: si va dalle crociere perfette per un weekend lungo ad altre che attraversano il mondo. Il tutto, approfittando di prezzi davvero low cost: basti pensare ai 7 giorni tra Stati Uniti, Giamaica, Isole Cayman, Messico e Bahamas a soli 349 euro.

Che si scelga di regalarsi qualche giorno vicino casa, o di vivere il viaggio della vita, grazie a questa offerta si può trasformare il proprio sogno in realtà. Perché una crociera può davvero essere un’indimenticabile esperienza.