In crociera quest’estate con lo sconto: le offerte last minute

Se stai pensando di organizzare una crociera per l’estate, c’è una buona notizia: sono iniziati gli sconti, e sono arrivati i nuovi itinerari. Per una vacanza esclusiva e (un po’ più) low cost.

MSC Crociere ha deciso di lanciare una promozione esclusiva, la Promo Flash, che avrà inizio giovedì 20 giugno 2019 e che permetterà di prenotare il viaggio dei propri sogni approfittando di esclusivissime offerte. I prezzi, che promettono d’essere irripetibili ma ancora non sono stati resi noti, dureranno solamente pochi giorni. E riguarderanno le crociere per l’estate ormai iniziata.

Ma non è, questa, l’unica novità. La compagnia crocieristica ha infatti deciso di lanciare nuove rotte, per l’estate e per l’inverno, offrendo ai suoi ospiti esperienze ancor più esclusive. La MSC Armonia – per via delle modifiche ai regolamenti relativi ai viaggi a Cuba annunciate dall’amministrazione statunitense, che dal 5 giugno impediscono a tutte le navi da crociera di viaggiare dagli USA a Cuba – ha modificato gli itinerari che prevedevono uno scalo a L’Avana. Quali sono i nuovi itinerari? A seconda della data di partenza: Miami, Ocho Rios, George Town, Cozumel, Costa Maya, Miami oppure Miami, Isla de Roatan, Costa Maya, Cozumel, Key West, Miami.

Chi avesse invece pochi giorni a disposizione, può approfittare degli MSC Holiday Break alla scoperta del mar Mediterraneo. Sono infatti prenotabili brevissime crociere della durata di due giorni e una notte, con partenza e arrivo in diversi porti: tra le proposte, la crociera da Genova a Marsiglia il 22 settembre (a partire da 55 euro a persona) e quella da Genova a Barcellona il 10 novembre (da 59 euro). Oppure, per una navigazione un po’ più lunga, si può viaggiare da Cannes a Barcellona il 12 novembre (3 giorni e 2 notti, a partire da 119 euro a persona) e da Genova a Palma di Maiorca il 28 marzo 2020 (5 giorni e 4 notti, a partire da 199 euro a persona).

Infine, il prossimo inverno, si potrà prenotare un posto a bordo della MSC Opera lungo il suo nuovo itinerario: si parte da Civitavecchia per crociere tra le 4 e le 11 notti alla scoperta del Mediterraneo Orientale o Occidentale, tra le bellezze di Marocco e Israele. Sì, è decisamente giunta l’ora di salire a bordo.