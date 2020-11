La crociera della vita, per ammirare l’eclissi solare totale

editato in: da

Avete un anno di tempo per organizzare il viaggio della vita. Segnatevi in agenda la data del 4 dicembre del 2021 (l’anno prossimo, quindi), ci sarà l’eclissi solare totale. Ma, se volete vederla, dovete partire.

Dovete andare fino in Antartide, l’unica zona al mondo dove sarà pienamente visibile, prendere un paio di aerei e imbarcarvi su una nave, la Commandant-Charcot, la futura nave da esplorazione polare di Ponant che porterà i passeggeri ad ammirare questo spettacolo della natura unico.

Da Ushuaïa, la città dell’Argentina più a Sud del mondo, questa nave di ultima generazione, progettata per essere ecosostenibile e con le ultime tecnologie green – ibrido elettrico, alimentato a gas naturale liquefatto, 100% dei rifiuti smistati a bordo, trattamento delle acque reflue -, si dirigerà verso il ghiaccio marino del Mare di Weddell, nel cuore del continente bianco.

In questa regione, dove il sole non tramonta mai del tutto, l’intera notte avvolgerà la nave durante l’eclissi totale e permetterà di vivere questo momento indimenticabile.

Oltre ai viaggiatori-avventurieri, perché di questo si tratta, a bordo della nave ci saranno anche specialisti e scienziati che studieranno questo eccezionale fenomeno naturale e coinvolgeranno i passeggeri nelle loro analisi. Sarà anche un’opportunità per loro di prelevare campioni e analisi in queste aree che solitamente sono di difficile accesso.

Le navi che fanno questi tipi di crociere in mari difficili sono piuttosto piccole, proprio per riuscire a insinuarsi anche nei passaggi più stretti. Ecco perché la Commandant-Charcot, lunga solo 150 metri, ha soltanto 135 cabine e suite – modernissime ed elegantissime – per un massimo di 270 passeggeri (e non 4000 come altre navi da crociera), ha due ristoranti tra cui scegliere, una bellissima terrazza panoramica e persino la Spa. Non è la nave adatta a chi cerca una crociera tra piscine, teatri, discoteche e casinò, insomma, lo scopo in questo caso è vivere un’esperienza intima alla scoperta di luoghi quasi inesplorati.

La nave è dotata anche di infrastrutture e attrezzature per la ricerca. Offre quindi anche agli studiosi una piattaforma per l’osservazione, la ricerca e l’analisi unica al mondo dell’acqua, l’aria, il ghiaccio e la biodiversità di queste regioni polari estreme. Esperienze che possono condividere poi con tutti i passeggeri.

A bordo sono proposte alcune attività insolite, come la scienza partecipativa e le conferenze con gli esperti, l’hovercraft, uno speciale veicolo sostenuto da un cuscino d’aria, il pallone a elio, i tour in motoslitta.

Inoltre, per affrontare la pandemia di Covid, in collaborazione con IHU (Institut Hospitalo-Universitaire) Méditerranée Infection, uno dei poli con influenza globale nel campo delle malattie infettive, e Bureau Veritas, la compagnia francese ha sviluppato un protocollo “Anti-Covid” basato su standard superiori alle normative internazionali, per cui passeggeri ed equipaggio saranno sempre controllati prima dell’imbarco e sia le persone sia gli oggetti (come le valige, per esempio) dovranno necessariamente passare attraverso un tunnel di disinfezione, mentre a bordo ogni ambiente sarà sanificato e disinfettato e ci saranno cinque cabine dedicate ad eventuali casi positivi, così come lo saranno i tender per le esclusioni.

“Ci posizioneremo nel cuore del ghiaccio, dove il bianco immacolato crea un’area di alta pressione favorendo un cielo più limpido”, ha spiegato Nicolas Dubreuil, esperto di spedizioni polari e tropicali e direttore dello sviluppo sostenibile della compagnia di navigazione. “I passeggeri avranno il privilegio di assistere a questo raro fenomeno dai lastroni di ghiaccio”. Non vi viene già voglia di partire?