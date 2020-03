I consigli della Farnesina per chi deve viaggiare

editato in: da

I Paesi più a rischio per le vacanze secondo la Farnesina

Il ministero degli Esteri informa tutti gli italiani che, a causa del sensibile incremento dei casi di contagio da Coronavirus (Covid-19) e in base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9/3/2020, non sono più consentiti viaggi all’estero né in Italia per scopi turistici.

Ci si può spostare solo per “comprovate esigenze di lavoro, situazioni di necessità o motivi di salute”, scrive il sito Viaggiare Sicuri della Farnesina. “Sono consentiti spostamenti per raggiungere il proprio domicilio”.

Le misure straordinarie sono state adottate per contenere la diffusione del virus. Il sito della Farnesina fornisce così alcune indicazioni per chi ha prenotato viaggi.

Il Decreto del Presidente del Consiglio del 9/03 estende a tutto il territorio le seguenti misure restrittive: “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. Ciò significa che “per il periodo di vigenza del decreto e fino a nuove disposizioni, gli spostamenti dall’Italia verso l’estero ai soli fini di turismo sono assolutamente da evitare”.

Per chi ha prenotato un viaggio per questo periodo, il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale fa sapere che “non interviene sul significato che ciascun tour operator attribuisce alle informazioni riportate sul sito e rimane estraneo a qualunque rapporto di natura privatistica, incluse le questioni attinenti alle norme che regolano i contratti di viaggio fra clienti e tour-operator/agenzie o quelle relative alle coperture estese dalle compagnie assicurative a favore dei propri clienti”.

Inoltre, molti Paesi hanno adottato misure restrittive nei confronti dei viaggiatori provenienti dall’Italia, C’è chi vieta categoricamente l’ingresso, chi obbliga a una quarantena di 14 giorni chiusi nella camera d’hotel, chi effettua controlli medici direttamente a bordo degli aerei o un volta sbarcati nei Terminal di arrivo degli aeroporti.

Per quegli italiani che si trovano all’estero e che devono rientrare, le disposizioni consentono naturalmente il loro rientro presso il loro “domicilio, abitazione o residenza”. Bisogna tenere presente, però, che molte compagnie aeree hanno sospeso i voli da e per gli aeroporti italiani. Pertanto bisogna rivolgersi alla propria compagnia aerea per informazioni sul volo di rientro ed eventualmente per ottenere una “ri-protezione” su tratte alternative che consentano di tornare in Italia. Per chi si trova fuori dall’Italia è consigliato scaricare sul proprio smartphone la app dell’Unità di crisi della Farnesina. Sarà comunque utile una volta superato il momento di pandemia. Per qualsiasi ulteriore informazione il consiglio è di consultare il sito della Farnesina.