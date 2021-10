Sogni di partire con la famiglia? La Thailandia paga il viaggio

Mentre nel nostro Paese, e più in generale in Europa, le temperature si fanno più rigide in vista dell’arrivo dell’inverno, dall’altra parte del mondo, in alcuni territori, il clima resta mite e piacevole, alla stregua di un’eterna calda primavera. E non è un caso se, proprio in questi mesi, il sogno condiviso è quello di volare verso destinazioni calde e tropicali.

Tra queste c’è anche la Thailandia che offre delle condizioni climatiche idilliache per chi non vuole rinunciare al sole e al mare in inverno. Dicembre, per esempio, è un mese perfetto per andare ad esplorare le spiagge tropicali, i maestosi e fastosi palazzi reali, le rovine antiche, i templi decorati e poi ancora i palazzi moderni e i canali della capitale, proprio a causa delle temperature gradevoli.

Questa, infatti, è una stagione prevalentemente calda e asciutta con temperature che oscillano tra i 24°C e i 29°C. Un sogno, vero? Se desiderate una vacanza di questo genere, sappiate che la Thailandia vi paga il viaggio e tutte le spese.

Per celebrare infatti le aperture dei confini, dopo mesi di chiusura a causa dell’emergenza sanitaria, l’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese ha scelto di regalare un fam trip che include voli, tasse, alloggi, pasti, trasferimenti, tour ed escursioni per il fortunato candidato e tutta la sua famiglia.

Trattandosi di un fam trip, il viaggio nella sua totalità è riservato esclusivamente agli operatori di viaggio: l’obiettivo, infatti, è quello di fargli scoprire e riscoprire il meraviglioso Paese del sud-est asiatico dopo che siamo stati così tanto distanti da lui a causa dell’emergenza sanitaria.

Partecipare a questo concorso, che offre la possibilità di realizzare un sogno, è semplicissimo: basta compilare questo contact form messo a disposizione dall’ente con i propri dati personali entro e non oltre la mezzanotte del 12 novembre.

La richiesta dell’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese è quella di indicare perché sareste voi la scelta migliore per partecipare al fam trip in Thailandia previsto per dicembre.

Prima di candidarvi però, assicuratevi di rispettare i requisiti richiesti. Per partecipare al concorso, infatti, bisogna essere degli operatori turistici e occorre essere residenti nel Regno Unito. Il concorso, inoltre, è rivolto esclusivamente a persone che abbiano già compiuto i 18 anni. Le date del fam trip verranno comunicate direttamente ai vincitori.

Saranno tre i fortunati agenti di viaggio che si aggiudicheranno questo splendido tour per famiglie, e dovranno dimostrare di essere in possesso di un passaporto valido, di tutti i documenti validi tra cui anche una copertura assicurativa medica completa per il viaggio. Occorre anche comunicare, in fase di compilazione del form, lo stato di vaccinazione da Covid-19.