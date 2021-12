Le città italiane più festose a Natale

Durante il periodo dell’avvento, le luci, gli addobbi e le decorazioni invadono le strade, i quartieri e le piazze di tutto il mondo. E se è vero che ogni cosa, sembra essere animata dalla magia del Natale che tanto avevamo atteso, è vero anche che alcune città, più di altre, sembrano incarnare alla perfezione quello spirito natalizio che tanto andiamo cercando in questo periodo.

E non c’è bisogno di spingersi oltre il Circolo Polare Artico per vivere avventure incredibili e straordinarie, perché ci sono alcune città italiane che durante il mese di dicembre si trasformano in vere e proprie favole natalizie tutte da vivere. Scopriamo insieme quali.

Natale a Milano

Milano è sicuramente in cima alla lista delle città da visitare durante il periodo di Natale. Il capoluogo lombardo, infatti, si abbiglia dei colori della festività incantando i cittadini e i viaggiatori. Il grande e sfavillante albero realizzato in Piazza Duomo svolge il ruolo di guardiano delle feste che, il resto della città è illuminato da luminarie che si snodano verso le vie dello shopping e i quartieri centrali. Non mancano casette di legno e chalet tra i quali passeggiare e fare shopping.

Il regno di Natale a Gubbio

Tra novembre e gennaio la piccola e suggestiva Gubbio si trasforma in una favola di Natale tutta da vivere. Ci sono eventi, spettacoli e attrazioni per grandi e bambini. Ci sono i mercatini tradizionali illuminati dalle luci artistiche che scintillano in Piazza San Giovanni e c’è, soprattutto, l’Albero di Natale più grande del mondo.

Napoli e la via dei presepi

Il Natale a Napoli è una cosa seria, soprattutto perché durante questo periodo vengono perpetuate tradizioni che si tramandano da generazioni, come l’arte dei presepi. Nella città del sole e del mare, il Natale prende vita nel cuore pulsante della città e le botteghe artigiane di San Gregorio Armeno mettono in scena il presepe diffuso e storico del territorio.

Il presepe vivente tra i Sassi

La già meravigliosa Città dei Sassi, durante il periodo di Natale diventa ancora più bella. Succede, infatti, che le strade che si snodano nella parte più antica della città, ospitano il presepe vivente più straordinario del nostro Paese. Quell’atmosfera caratteristica della città vecchia, che ha fatto da sfondo a diverse produzioni cinematografiche, si trasforma in una piccola Gerusalemme che mette in scena la Natività.

Bolzano e la sua favola natalizia

Chi vuole vivere un Natale dal sapore internazionale, invece, non avrà bisogno di prendere un aereo e salutare l’Italia perché può fermarsi a Bolzano. Durante il periodo dell’Avvento, infatti, il profumo di vin brulé si diffonde nell’aria insieme a quello di cannella e mandorle tostate, mentre luminarie, mercatini e candele colorate incantano gli occhi e il cuore dei cittadini e dei viaggiatori.