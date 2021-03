Dalla finestra di questo hotel si vedono gli orsi polari. Ma non è una bella notizia

editato in: da

Se la prima cosa che fate al mattino, durante il pernottamento all’interno di una struttura ricettiva, è quella di guardare dalla finestra per ammirare il panorama circostante, allora siamo certi che la ricerca dell’alloggio perfetto passa inevitabilmente anche per la vista dalla camera.

E se vi dicessimo che esiste un hotel dal quale, affacciandovi dalla finestra, potete osservare gli orsi polari? No, non ci troviamo né al Polo nord, né nelle aree settentrionali dell’Alaska anzi, ci troviamo piuttosto lontani dalla regione artica dove quesi esemplari vivono.

Siamo infatti a Harbin, nel capoluogo dell’Heilongjiang, già celebre per l’annuale e grandioso festival di sculture di ghiaccio che attira, a ogni edizione, migliaia di turisti da tutto il mondo. È qui che è stato ricreato, in maniera artificiale, un ambiente polare artico all’interno del quale vivono gli orsi polari h24. E questo, come potete immaginare, non è un bene.

All’Harbin Polar Land, questo il nome dell’hotel recentemente inaugurato, tutte le finestre delle camere di hotel si affacciano su questo grande spazio dove gli orsi vivono tra rocce finte, stalattiti e pavimento dipinto di bianco, come mostrano le prime fotografie diffuse.

Tuttavia, nonostante l’entusiasmo di alcuni turisti che sono accorsi a prenotare le loro stanze per poter ammirare e fotografare gli splendidi esemplari, la struttura ricettiva è finita nel mirino degli ambientalisti. Insomma, l’hotel ghiacciato ha ricevuto un’accoglienza glaciale, e vi spieghiamo il perché.

Sotto accusa è, ovviamente, la presenza degli orsi polari in un ambiente che non gli appartiene. Come hanno ribadito diverse associazioni animaliste, alle quali hanno fatto eco gli utenti del web che hanno visto queste fotografie, gli orsi polari appartengono all’Artico, il loro habitat naturale, e non dovrebbero trovarsi né negli zoo, né tanto meno negli hotel.

L’hotel, perfettamente in linea con l’iconico festival di ghiaccio della città, ricorda un gigantesco igloo. La struttura è sicuramente suggestiva, complice il tetto ricoperto di finto ghiaccio.

Tuttavia la presenza degli orsi polari in quella che è stata considerata da alcuni utenti del web “una prigione panoramica”, ci fa pensare che di strada da fare, per raggiungere la responsabilità, la coscienza e la consapevolezza rispetto ai temi di tutela degli animali e dell’ambiente, ce n’è ancora tanta!