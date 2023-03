I ciliegi sono in fiore a Parigi: l’Hanami ha inizio

Fonte: iStock La primavera esplode a Parigi

L’arrivo di marzo, lo sappiamo, è un invito ad accogliere quelle che sono le visioni più belle dell’anno. Tutto merito di Madre Natura che, con il suo risveglio, tinge di meraviglia il mondo che abitiamo e trasforma il pianeta nel palcoscenico di spettacoli mozzafiato, che incantano e sorprendono.

Fioriscono i prati, i boschi e i giardini, anche i viali alberati delle città si colorano di magia trasformandosi nelle scenografie perfette di passeggiate, esperienze e viaggi straordinari. È il miracolo della primavera che esplode intorno a noi, e che ci invita a scoprire e riscoprire le destinazioni che già conosciamo.

È anche il tempo dell’Hanami, la tradizionale usanza giapponese che esorta i cittadini a scendere in strada per ammirare le fioriture dei ciliegi e tra quelle perdersi e immergersi. Ma per ammirare questo grandioso spettacolo non dobbiamo per forza volare dall’altra parte del mondo, perché anche a Parigi i ciliegi sono in fiore e la città, ve lo assicuriamo, non è mai stata così bella.

Parigi in primavera si tinge di rosa

Organizzare un viaggio a Parigi, in ogni periodo dell’anno e in tutte le stagioni, è sempre un’ottima idea. La capitale della Francia, da sempre in cima alle travel wish list dei viaggiatori, offre tutta una serie di esperienze e di visioni che ogni giorno attirano centinaia e migliaia di turisti che arrivano qui per vivere la magia della Ville Lumière.

Centro mondiale di arte, moda, cultura e gastronomia, la capitale della Francia ospita alcuni dei monumenti europei più celebri del mondo, tra i quali la la Torre Eiffel, il Museo del Louvre e la cattedrale gotica di Notre-Dame. Non sono solo le attrazioni iconiche, però, ad attirare i viaggiatori provenienti da ogni dove, ma lo sono soprattutto i suoi quartieri bohemien, le caffetterie tradizionali, le passeggiate sulle rive della Senna e tra i boulevard in fiore.

Insomma, Parigi è una città che non smette mai di sorprendere con le sue atmosfere senza tempo e con i suoi scorci romantici. È bella in ogni periodo dell’anno e in tutte le stagioni, ma raggiungerla in primavera vuol dire concedersi un viaggio sensoriale per vivere in prima persona il risveglio della natura.

Sì perché proprio adesso, che la primavera sta per esplodere in tutta la sua meraviglia, i ciliegi sono in fiore a Parigi. Lo sono davanti alla Tour Eiffel e nei Jardin des Tuileries, nei Giardini del Trocadero e a Champ de Mars. Fioriscono anche nel Jardin des Plantes, il principale orto botanico di Francia, che ospita il più grande ciliegio giapponese della città.

Fonte: iStock

I ciliegi sono in fiore: dove praticare l’Hanami a Parigi

Parigi, dicevamo, ci mostra tutta la sua bellezza in primavera, e ci conferma che non abbiamo bisogno di volare dall’altra parte del mondo per ammirare quella che è, con tutta probabilità, la fioritura più suggestiva e affascinante di sempre. L’Hanami ci invita a fare proprio questo: osservare i fiori, godere della bellezza di questi. E quale occasione migliore, se non questa, per tornare a Parigi?

Nella capitale della Francia i ciliegi sono in fiore un po’ ovunque. Vi basterà passeggiare per la città, e raggiungere i luoghi iconici per ammirarli in una veste diversa, colorata e profumata. Tuttavia, se volete festeggiare l’arrivo della primavera, e ammirare il paesaggio in fiore, l’invito è quello di raggiungere il Parco di Sceaux, ad appena 10 chilometri dalla città. È qui che dal 1° aprile una grande festa celebrerà la fioritura dei ciliegi e l’Hanami.