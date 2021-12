Cambiare vita e trasferirsi: queste le città migliori per farlo

Cambiare vita, città è lavoro è un sogno che appartiene a tutti e che si è trasformato negli ultimi tempi in una possibilità più che mai concreta. Tutto merito anche della diffusione del nomadismo digitale e dello smart working, che consente di viaggiare senza smettere di lavorare e viceversa.

In questo caso, però, non parliamo di fughe a breve e medio termine, ma di veri e propri trasferimenti in altre città, magari le stesse in cui abbiamo sempre sognato di vivere. Prima di farlo, però, è opportuno conoscere al meglio le usanze, le tradizioni, ma anche le condizioni di vita della città in cui desideriamo trasferirci.

Ed ad aiutarci in questo compito ci ha pensato InterNations, la community di expat che ha pensato bene di stilare una lista delle città del mondo dove è più facile ricominciare. E vi anticipiamo che il nostro BelPaese si trova, purtroppo, agli ultimi posti.

In particolare sono state prese in considerazione sia Roma che Milano, ed entrambi le metropoli si sono aggiudicate rispettivamente l’ultimo e il penultimo posto. Per rifarci una vita, quindi, dobbiamo guardare altrove, ma non per forza così lontano.

Al secondo posto, infatti, per qualità della vita, troviamo Malaga, la città portuale affacciata sulla Costa del Sol, nel Sud della Spagna. Il primo posto, invece, va a Kuala Lumpur, la capitale della Malesia che già ci affascina per la sua modernità. Al terzo posto, invece, troviamo Dubai.

Le tre città sono state designate come le destinazioni migliori per espatriare e ricominciare dalla community InterNations tenendo conto del costo della vita, degli alloggi e degli affari.

Ma non sono queste le uniche destinazioni dove trasferirsi. Al quarto posto, infatti, troviamo Sydney, particolarmente apprezzata per la qualità della vita. Seguono poi Singapore e Ho Chi Minh City, città del Vietnam del sud, quotata soprattutto per il costo della vita locale.

Chi non vuole trasferirsi dall’altra parte del mondo, troverà in Europa un’altra città molto quotata. Stiamo parlando di Praga, seconda città europea in classifica nonché tra le prime 10 della lista. Secondo la community InterNations, la capitale della Repubblica Ceca, è tra le migliori destinazioni per opportunità di carriera e ottimo equilibrio tra tempo libero e lavoro.

E voi, in quale città vorreste trasferirvi?