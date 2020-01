Case a 1 euro in Italia: il trend conquista gli USA. Una svolta per il nostro Paese

editato in: da

Che gli americani amino l’Italia è un dato di fatto, del resto il nostro Paese è in grado di offrire davvero molto a chiunque metta piede sulle nostre terra: il mare, il sole, la pasta, la pizza, l’arte rinascimentale, l’elenco sarebbe lunghissimo.

Dobbiamo ammetterlo, i viaggiatori di tutto il mondo amano il nostro Paese e quando vengono in Italia inevitabilmente finiscono per lasciarci un pezzo di cuore. Qualcuno arriva anche al punto di pensare di trasferirsi e per gli americani questa, più che un’idea sta diventando realtà.

Sono molti infatti i paesi che in Italia hanno messo in vendita le case in rovina a prezzi bassissimi. La scelta da parte dei comuni è quella di ripopolare questi territori a bassa densità di abitanti e valorizzarli con la vendita di immobili a un euro.

Queste case vengono messe in vendita a pochissimo con l’obiettivo di incoraggiare famiglie intere ad acquistare nuove proprietà. Proprio di recente, un’altra destinazione italiana ha messo in vendita 90 edifici fatiscenti a soltanto un euro.

Questo è il caso della pittoresca cittadina di Bisaccia che sta cercando di salvare il territorio incentivando il trasferimento lì esattamente come fanno altre città e paesi d’Italia.

E se da una parte questa tendenza sembra l’unica soluzione valida per ripopolare determinate parti d’Italia, dall’altra i cittadini USA, sempre più innamorati del nostro Paese, sembrano cavalcare l’onda di questo trend.

Chi arriva nel nostro Paese non vuole più andare via: l’accoglienza in tutte le sue forme è delle più calorose e i chi arriva in Italia ne rimane sempre conquistato. Gli americani in questo senso sembrano rispondere favorevolmente alla vendita delle case a ribasso vedendo appunto in questa soluzione un opportunità di cambiare vita e trasferirsi in Italia. Sono loro infatti i maggiori compratori di queste abitazioni da ristrutturare.



Trasferirsi per sempre in Italia oppure avere nel nostro Paese una casa per le vacanze e ancora possedere una dimora dove un giorno i figli potranno soggiornare per studiare in una delle nostre Università. Queste sono solo alcune delle motivazioni che incentivato gli americani ad acquistare le case messe in vendita a un euro.

I vantaggi di trasferirsi in piccole città italiane che troppo spesso vengono dimenticate, sono molte per i cittadini degli Usa. Oltre all’amore per il nostro Paese, all’arte e al buon cibo, sanno bene che qui potranno avere una migliore qualità di vita a un minor costo. E ancora potranno entrare a diretto contatto con le nostre tradizioni e con la memoria storica del Paese.

Se da una parte i cittadini americani, trasferendosi in Italia potranno vivere “felici e contenti”, dall’altra città e borghi fantasma potranno tornare in auge e avere una loro ricollocazione.