Case a 1 euro in Groenlandia, dove trovarle

Non solo Italia, anche in Groenlandia è ora possibile acquistare case a 1 euro. Infatti, l’idea di agevolare la demografia di alcune aree geografiche si è diffusa a macchia d’olio, e oggi la si ritrova anche in aree remote e bellissime come la Groenlandia.

Dale resto questa è l’isola più grande del mondo e quella con la natura più selvaggia e affascinante di tutte. Oltre che inesplorata, visto che la popolazione che abita l’isola conta solo qualche decina di migliaia di abitanti. Una terra che per la maggior parte degli europei ha un fascino enorme, e in generale per tutti i viaggiatori.

Per trovare le case più economiche della Groenlandia c’è un modo decisamente più facile rispetto a prendere un volo per Nuuk, la capitale. Tramite questo sito internet potrete scegliere la dimora dei vostri sogni poiché ogni abitazione è classificata e categorizza per prezzo e per posizione. Niente di più semplice.

Un’occasione interessantissima per chiunque ami il nord, la natura e i luoghi incontaminati. Del resto la Groenlandia è quel è quel posto oltre il Circolo Polare Artico dove a giugno il sole rimane sopra la linea dell’orizzonte per tutte le 24 ore e le cosiddette notti polari di dicembre, per molti giorni interi, non vedono mai la luce del giorno.

Ma questa è una terra meravigliosa anche per i suoi innumerevoli fiordi. Senza dimenticare che è perfetta da esplorare attraverso il trekking, conoscere la cultura inuit, imbarcarsi e cercare i banchi di balene, partire per un safari in slitta per scoprire il territorio nei mesi primaverili, quando c’è ancora la neve, oppure più a nord dove la neve non sparisce mai.

Infine, una casa in Groenlandia potrebbe far cambiare completamente il proprio modo di agire e pensare. Del resto, è una terra ampia, selvaggia e aspra, dove non esistono strade asfaltate tra le sue città e comunità. Per questo motivo i mezzi più comodi che possono essere utilizzati sull’isola sono gli elicotteri, le imbarcazioni o gli aerei omologati per il trasporto dei passeggeri.

Non resta che approfittare di questa opportunità per andare a scoprire un’isola davvero unica e incredibile nel suo genere.