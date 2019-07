Ora puoi dormire nella casa di Bella in “Twilight”

editato in: da

Avete sempre sognato di dormire nella casa di alcuni dei vostri beniamini del grande schermo? Nella maggior parte dei casi, questo è un desiderio irrealizzabile, ma i fan di “Twilight” hanno ora una possibilità a dir poco incredibile.

Su Airbnb è infatti stata messa in affitto la casa utilizzata come set che ha ospitato la protagonista femminile della famosissima saga dedicata ai vampiri, l’amata Bella Swan, interpretata da Kristen Stewart. I più attenti potranno notare come anche i dettagli siano davvero accurati: l’edificio ha mantenuto l’aspetto originale, quello che abbiamo potuto ammirare nel primo film della quadrilogia, e anche gli interni non sono da meno. La casa si trova in Oregon, e più precisamente nel quartiere centrale di Saint Helens, a pochi chilometri da Portland.

L’abitazione, che ha addirittura un proprio profilo Instagram, possiede ben 5 camere da letto, di cui 4 matrimoniali e 1 singola, e 2 bagni. Può ospitare fino a 10 persone, per un soggiorno minimo di 2 notti, con ottimi sconti per chi prolunga la propria permanenza per almeno una settimana. Attualmente, su Airbnb è possibile prenotare il proprio soggiorno fino a 8 mesi in anticipo. Ma torniamo ai dettagli di questa splendida struttura: l’edificio risale agli anni ’30 ed è circondata da un ampio giardino. Al suo interno, la casa ricorda davvero molto quella in cui Bella è andata a vivere assieme a suo padre Charlie. Anche gli arredi sono quelli originali: pensate che meraviglia poter dormire nel letto su cui ha riposato la giovane ragazza che ha fatto capitolare il tenebroso Edward Cullen!

Oltre a una spaziosa cucina, l’abitazione è fornita di un’ampia sala con camino, con le pareti rivestite dalla carta da parati color azzurro che abbiamo visto nel film. I suoi proprietari, Amber e Dean Koening, hanno fatto di tutto per mantenere l’atmosfera di Twilight, in modo da garantire ai loro ospiti un’esperienza indimenticabile. Sfogliando le foto pubblicate su Airbnb, possiamo addirittura notare come in alcune siano presenti i cartonati di Bella, Edward e il lupo mannaro Jacob Black, per dare un tocco di originalità al loro annuncio.

Fino a questo momento, le recensioni parlano di un alloggio che mantiene le sue promesse e di un’accoglienza davvero eccellente. Nel prezzo di soggiorno sono inclusi il parcheggio esterno e l’utilizzo del wifi: potrete scattare le vostre foto imitando Bella e Edward, senza perdere un solo istante per pubblicarle sul vostro profilo Instagram.