Il vecchio mulino sulla Senna offre un paesaggio da cartolina

Fonte: iStock Le Vieux Moulin, il vecchio mulino che si affaccia sulla Senna

Siamo spinti a esplorare il mondo da tantissimi motivi: dalle fotografie di viaggio condivise dagli avventurieri, da quelle meravigliose storie che abbiamo ascoltato, ma anche dalla popolarità dei monumenti e dei capolavori architettonici, artistici e naturalistici che si sono trasformati nel simbolo di città e Paesi interi. Eppure, spesso, è proprio all’ombra dei luoghi iconici che si nascondono opere stupende, destinate a lasciare senza fiato.

Il viaggio che vogliamo fare insieme a voi, oggi, ci porta proprio in uno di questi posti. È a Vernon, nel nord della Francia, dove all’improvviso si apre davanti allo sguardo dei visitatori un paesaggio mozzafiato, che evoca ricordi nostalgici e visioni romantiche.

Stiamo parlando de Le Vieux Moulin, il vecchio mulino che si affaccia sulla Senna e che è sopravvissuto ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Noi non abbiamo dubbi: è questa la cartolina di viaggio più bella da scattare e da incorniciare nella mente e nel cuore.

C’era una volta un vecchio mulino

C’era una volta, proprio come nelle più belle favole della buonanotte, un vecchio mulino immerso in un paesaggio da fiaba. Da una parte c’era il fiume che scorreva inesorabilmente, dall’altra un panorama naturale lussureggiante e rigoglioso caratterizzato da infinite sfumature di verde. Oggi quel mulino esiste ancora, e nonostante il tempo, le intemperie e le vicissitudini, preserva ancora il suo suggestivo ed eterno incanto.

Per ammirare questo edificio antico, e incorniciare con gli occhi una delle visioni più romantiche del Paese, dobbiamo recarci in Francia, nel comune di Vernon. Proprio qui, nel dipartimento dell’Eure, nella regione della Normandia, esiste uno dei cinque mulini sopravvissuti ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.

La storia del vecchio mulino, conosciuto come Le Vieux Moulin, affonda le sue radici nel XVI secolo. Fu edificato sulla cima di un antico ponte, costruito per volontà del re Filippo II, e adibito a ospitare edifici per la lavorazione del mais. La struttura divenne inagibile a causa di un’inondazione e nonostante i diversi tentativi di ricostruzione, il suo destino era ormai segnato. Il ponte, infatti, fu distrutto ancora, prima durante la guerra franco-prussiana e poi, di nuovo, negli anni della Seconda Guerra Mondiale.

Un destino, questo, che sembrava il medesimo per il vecchio mulino. Eppure, nonostante i bombardamenti, Le Vieux Moulin è riuscito a salvarsi. E per fortuna, aggiungiamo noi, dato che oggi la sua presenza sulla Senna ci regala una delle cartoline di viaggio più suggestive del mondo.

Un panorama da fiaba

Simbolo di resilienza, il vecchio mulino di Vernon è riuscito a sopravvivere al tempo, alle intemperie e anche alla guerra, pur non restando immune a rovinosi danneggiamenti. Con gli anni sono stati effettuati alcuni interventi di manutenzione, da parte dei cittadini, per evitare il suo crollo. Oggi Le Vieux Moulin è diventato un vero e proprio simbolo per la città e per il Paese intero.

Basta guardare le fotografie che lo ritraggono per comprenderne i motivi. Romantico, solitario, scalfito dal tempo, ma sempre bellissimo, Le Vieux Moulin caratterizza in maniera univoca e straordinaria l’affascinante paesaggio attraversato dalla Senna. L’edificio non è visitabile al suo interno per motivi di sicurezza, ma vi consigliamo comunque di raggiungere la Rue Pierre Bonnard per ammirare da vicino questa sensazionale cartolina di viaggio.