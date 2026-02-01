Cantù si prepara a vivere un’edizione davvero speciale del suo Carnevale. Il 2026 segna, infatti, un traguardo storico: la centesima edizione del Carnevale Canturino, cento anni di passione, creatività e partecipazione popolare che hanno toccato generazioni, cambiando forma ma non anima. Non è mai stato un Carnevale “cristallizzato nel tempo”: al contrario, ha saputo evolversi e sperimentare nuovi linguaggi senza perdere il legame con la comunità.
Il centenario si presenta, quindi, come una celebrazione della capacità di trasformare l’artigianato, l’ironia e il lavoro di squadra in spettacolo condiviso. Un appuntamento che, anno dopo anno, è diventato uno dei Carnevali più riconoscibili e amati della Lombardia.
Indice
Date 2026
Il Carnevale Canturino 2026 si sviluppa in quattro grandi appuntamenti che accompagneranno la città per tutto il mese di febbraio. Le sfilate sono in programma domenica 1 febbraio, domenica 8 febbraio e domenica 15 febbraio, per culminare nel Gran Finale del Sabato Grasso, fissato per sabato 21 febbraio 2026.
In ciascuna giornata, l’apertura degli ingressi è prevista alle 13.30, alle 14 prende il via lo spettacolo introduttivo e alle 14.30 i carri allegorici iniziano la sfilata, per un pomeriggio di musica e colori.
Eventi del Carnevale di Cantù 2026
Per quattro weekend, Cantù si trasforma in un grande teatro a cielo aperto: il percorso delle sfilate tocca alcune delle vie principali, le strade diventano palcoscenico e il pubblico parte integrante dello spettacolo, in un’atmosfera che coinvolge adulti e bambini, residenti e turisti.
I veri protagonisti restano i carri allegorici: spettacolari e curati nei minimi dettagli, sono il risultato di mesi di progettazione e passione da parte dei gruppi carnevaleschi locali. Ogni carro racconta una storia: c’è chi gioca con l’attualità, chi sceglie l’ironia, chi si lascia ispirare dal mondo della fantasia. In tutti i casi, il carro diviene una forma di espressione artistica che viaggia su ruote.
Accanto ai carri non mancano gruppi mascherati, bande musicali e animazioni che rendono ogni sabato diverso dal precedente. Durante le sfilate, l’organizzazione mette a disposizione numerosi servizi pensati per il pubblico, con spazi dedicati ai più piccoli, aree ristoro e proposte gastronomiche che accompagnano il pomeriggio tra una risata e una manciata di coriandoli.
Come acquistare i biglietti
Per assistere alle sfilate del Carnevale di Cantù 2026 è previsto un biglietto di ingresso. Il costo del biglietto intero in prevendita è di 8 euro, a cui si aggiungono i diritti di prevendita. Per i bambini sotto i 10 anni è prevista una tariffa simbolica di circa 1 euro, sempre più diritti di prevendita.
I biglietti possono essere acquistati online oppure tramite le tabaccherie abilitate del circuito Mooney. Sono inoltre previste modalità dedicate per i gruppi organizzati e per le persone con disabilità, insieme agli accompagnatori.
Come raggiungere il Carnevale di Cantù
Raggiungere Cantù è semplice sia in auto che con i mezzi pubblici, grazie alla posizione strategica e ai collegamenti con Milano, Como e la Brianza.
Chi viaggia in auto può arrivare da Milano percorrendo la superstrada Milano–Meda–Como, con uscita Lentate sul Seveso Nord e successiva direzione Cantù. In alternativa, è possibile utilizzare la Strada Statale 36 Milano–Lecco, uscendo ad Arosio e proseguendo verso Cantù, oppure l’autostrada Milano–Como con uscita Lomazzo Sud.
Chi preferisce i mezzi pubblici può raggiungere Cantù partendo da Como Stazione Lago con il bus diretto verso la fermata Cantù – Piazza Parini, oppure da Mariano Comense FS con la linea che collega Monza, Meda e Cantù. Anche da Fino Mornasco, tramite le Ferrovie Nord, è attivo un collegamento bus diretto verso il centro città.