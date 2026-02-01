Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

iStock Allegra sfilata al Carnevale di Cantù

Cantù si prepara a vivere un’edizione davvero speciale del suo Carnevale. Il 2026 segna, infatti, un traguardo storico: la centesima edizione del Carnevale Canturino, cento anni di passione, creatività e partecipazione popolare che hanno toccato generazioni, cambiando forma ma non anima. Non è mai stato un Carnevale “cristallizzato nel tempo”: al contrario, ha saputo evolversi e sperimentare nuovi linguaggi senza perdere il legame con la comunità.

Il centenario si presenta, quindi, come una celebrazione della capacità di trasformare l’artigianato, l’ironia e il lavoro di squadra in spettacolo condiviso. Un appuntamento che, anno dopo anno, è diventato uno dei Carnevali più riconoscibili e amati della Lombardia.

Il Carnevale Canturino 2026 si sviluppa in quattro grandi appuntamenti che accompagneranno la città per tutto il mese di febbraio. Le sfilate sono in programma domenica 1 febbraio, domenica 8 febbraio e domenica 15 febbraio, per culminare nel Gran Finale del Sabato Grasso, fissato per sabato 21 febbraio 2026.

In ciascuna giornata, l’apertura degli ingressi è prevista alle 13.30, alle 14 prende il via lo spettacolo introduttivo e alle 14.30 i carri allegorici iniziano la sfilata, per un pomeriggio di musica e colori.

Eventi del Carnevale di Cantù 2026

Per quattro weekend, Cantù si trasforma in un grande teatro a cielo aperto: il percorso delle sfilate tocca alcune delle vie principali, le strade diventano palcoscenico e il pubblico parte integrante dello spettacolo, in un’atmosfera che coinvolge adulti e bambini, residenti e turisti.

I veri protagonisti restano i carri allegorici: spettacolari e curati nei minimi dettagli, sono il risultato di mesi di progettazione e passione da parte dei gruppi carnevaleschi locali. Ogni carro racconta una storia: c’è chi gioca con l’attualità, chi sceglie l’ironia, chi si lascia ispirare dal mondo della fantasia. In tutti i casi, il carro diviene una forma di espressione artistica che viaggia su ruote.

Accanto ai carri non mancano gruppi mascherati, bande musicali e animazioni che rendono ogni sabato diverso dal precedente. Durante le sfilate, l’organizzazione mette a disposizione numerosi servizi pensati per il pubblico, con spazi dedicati ai più piccoli, aree ristoro e proposte gastronomiche che accompagnano il pomeriggio tra una risata e una manciata di coriandoli.

Come acquistare i biglietti

Per assistere alle sfilate del Carnevale di Cantù 2026 è previsto un biglietto di ingresso. Il costo del biglietto intero in prevendita è di 8 euro, a cui si aggiungono i diritti di prevendita. Per i bambini sotto i 10 anni è prevista una tariffa simbolica di circa 1 euro, sempre più diritti di prevendita.

I biglietti possono essere acquistati online oppure tramite le tabaccherie abilitate del circuito Mooney. Sono inoltre previste modalità dedicate per i gruppi organizzati e per le persone con disabilità, insieme agli accompagnatori.

Come raggiungere il Carnevale di Cantù

Raggiungere Cantù è semplice sia in auto che con i mezzi pubblici, grazie alla posizione strategica e ai collegamenti con Milano, Como e la Brianza.

Chi viaggia in auto può arrivare da Milano percorrendo la superstrada Milano–Meda–Como, con uscita Lentate sul Seveso Nord e successiva direzione Cantù. In alternativa, è possibile utilizzare la Strada Statale 36 Milano–Lecco, uscendo ad Arosio e proseguendo verso Cantù, oppure l’autostrada Milano–Como con uscita Lomazzo Sud.

Chi preferisce i mezzi pubblici può raggiungere Cantù partendo da Como Stazione Lago con il bus diretto verso la fermata Cantù – Piazza Parini, oppure da Mariano Comense FS con la linea che collega Monza, Meda e Cantù. Anche da Fino Mornasco, tramite le Ferrovie Nord, è attivo un collegamento bus diretto verso il centro città.