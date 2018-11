È questa la città più turistica del mondo

editato in: da

Negli ultimi anni, le vacanze in città sono diventate sempre più popolari. Hanno superato i viaggi internazionali, hanno conquistato turisti d’ogni nazione e d’ogni età.

I soggiorni in città, tipicamente per un weekend, rappresentano ora il 45% del turismo globale, con oltre mezzo bilione di viaggi cittadini organizzati ogni anno: a dirlo, è una recente ricerca condotta dal World Tourism and Travel Council (WTTC).

Ma qual è, la città più turistica in assoluto? La risposta è Cancun: è questa, la città – amatissima anche dagli italiani – che più dipende dal turismo, un settore che qui – in questa straordinaria località messicana – genera oltre la metà del PIL. Secondo quanto emerge dal report, dunque, siamo di fronte alla destinazione cittadina più frequentata del Pianeta, dal punto di vista turistico.

Sita sulla Penisola dello Yucatan, confinante col Mar dei Caraibi e famosa per le sue spiagge, Cancun si compone di due diverse aree: El Centro, più tradizionale, e la Zona Hotelera, una lunga striscia di sabbia affacciata sul mare, ricca di hotel, locali notturni, negozi e ristoranti di lusso. Famosa in tutto il mondo, in primavera – durante il periodo di sospensione delle lezioni – è frequentatissima dagli studenti messicani.

Fin dalla nascita del turismo di massa, negli anni Sessanta, le vacanze in città sono diventate uno dei segmenti in più rapida crescita nel settore del turismo e dei viaggi. E il trend continua: metropoli e cittadine si trovano a fronteggiare il problema del sovraffollamento turistico, e sono impegnate nella ricerca di soluzioni che portino alla difesa del territorio senza danneggiare però un settore che – alla loro economia – contribuisce per la maggior parte. Città europee come Venezia e come Dubrovnik (la cui popolarità è notevolmente aumentata dopo le riprese di “Game of Thrones”) faticano a fronteggiare un sempre più crescente numero di visitatori, che ha ripercussioni sulle infrastrutture e sulla vita dei cittadini. Non sorprende, dunque, che siano annoverate tra le città più turistiche del mondo.

In classifica, Cancun – che, un tempo piccolo villaggio di pescatori, è stata trasformata in una città a vocazione turistica negli anni Settanta – precede Marrakech, Macau (Cina), Orlando, Antlya (Turchia), Las Vegas, Dubai e Bangkok.