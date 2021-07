Campania: le nuove regole per entrare in regione

Ve ne avevamo parlato pochi giorni fa delle regioni italiane che stavano pensando (o già lo aveva fatto) di introdurre il tampone obbligatorio per i rientri dall'estero. Ma a intervenire in maniera ancora più "restrittiva", anche se con alcuni mesi di ritardo rispetto al resto del Paese, è la Campania, dove tutti i viaggiatori e i turisti che rientreranno da un viaggio all’estero dovranno avere a portata di mano il Green Pass , o il risultato di un tampone (antigenico o molecolare) con esito negativo.

Un pugno di ferro del Governatore della Campania Vincenzo De Luca, e che ha l'obiettivo di limitare la diffusione del coronavirus a suon di ordinanze.

Vediamo nel dettaglio le nuove regole: a partire dal 6 agosto il Green Pass diventerà necessario per accedere a diverse attività, come bar e ristoranti, o per partecipare a eventi in tutta Italia, ma il presidente della Campania ha deciso di renderlo obbligatorio da subito per i rientri nella sua regione, inasprendo le attuali misure restrittive.

L'ordinanza è entrata in vigore il giorno 22 luglio e sarà attiva fino al 31 agosto. Una misura restrittiva che ha imposto a tutti i passeggeri in arrivo all’aeroporto internazionale di Napoli di esibire il Green Pass o mostrare l'esito negativo di un tampone. Nello specifico il provvedimento riguarderà tutti coloro che rientrano o hanno soggiornato nei 14 giorni precedenti in:

tutti gli Stati dell’Unione europea;

Principato di Monaco;

Andorra;

Svizzera;

Islanda;

Norvegia;

Lichtenstein;

Israele;

Giappone;

Canada;

Stati Uniti.

Nell’ordinanza si legge anche che presso l’Aeroporto Internazionale di Napoli saranno disposti dei “presidi per il controllo con personale dedicato e per la somministrazione di test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, ai soggetti eventualmente sprovvisti di idonea certificazione”.

In sostanza per rientrare in Campania bisognerà:

esibire la Certificazione Verde Covid , che appunto attesta l’avvenuta vaccinazione. Inoltre i turisti in questione possono anche attestare di essere guariti dal Covid o di essersi sottoposti al tampone antigenico o molecolare;

, che appunto attesta l’avvenuta vaccinazione. Inoltre i turisti in questione possono anche attestare di essere guariti dal Covid o di essersi sottoposti al tampone antigenico o molecolare; In mancanza di certificazione, invece, i turisti campani dovranno sottoporsi al test molecolare o antigenico con il tampone, come imposto dalle direttive riportate nell’ordinanza;

con il tampone, come imposto dalle direttive riportate nell’ordinanza; Infine si dovrà osservare ogni eventuale obbligo in conseguenza all’esito del tampone effettuato.

Non c'è da sorprendersi poiché, nonostante la revisione dei criteri per le zone gialle, la Campania rientra tra le regioni che rischiano di più, anche se le cifre sono ancora ben lontane dal passaggio di fascia. Negli ultimi giorni, tuttavia, nella regione è stato registrato il più alto numero di contagi delle ultime settimane, che ha toccato quota 292 a fronte di 9.192 tamponi, con un indice di positività al 3,18%. Proprio per questo motivo è stato necessario intervenire al fine di non ricorrere a misure più restrittive a causa della pressione sugli ospedali.