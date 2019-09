Camilla fugge da Palazzo e si rifugia nell’amata Sardegna

editato in: da

La sua è stata una breve fuga in solitaria, in una delle località che sembra amare alla follia: Camilla, la duchessa di Cornovaglia, è stata infatti avvistata al largo delle coste della Sardegna, appena qualche giorno fa.

Senza il principe Carlo al suo fianco, la duchessa si è concessa un po’ di svago ormai al finire dell’estate, per riposarsi dalle consuete fatiche di corte. Anche perché, con l’arrivo della stagione fredda, si intensificheranno gli impegni reali e non avrà più molto tempo da regalarsi. Camilla è stata paparazzata dai fotografi del settimanale Chi a bordo del Leander G, uno degli yacht più grandi e lussuosi al mondo.

Sotto lo sguardo attento delle su guardie del corpo, la duchessa si è rilassata al caldo sole del nord della Sardegna, dove ha trascorso solamente quattro giorni. La prima parte della mini vacanza lontana dal marito l’ha dedicata alla navigazione in alto mare, tra l’isola italiana e la Corsica, mentre gli ultimi due giorni ha scelto le acque tranquille nel tratto di mare che va da Capo d’Orso all’isola di Caprera. Al termine della solitaria fuga in Italia, Camilla si è imbarcata su un aereo e ha fatto rotta a Balmoral, per tornare dalla regina Elisabetta II.

Non è la prima volta che la duchessa di Cornovaglia sceglie la Sardegna per le vacanze estive. Anche lo scorso anno era stata avvistata a bordo di uno yacht di amici, sempre senza il principe Carlo, rimasto a Londra per alcuni impegni ufficiali.

A quanto pare, le splendide acque cristalline del Mar Mediterraneo hanno veramente conquistato Camilla. In questa occasione, la moglie dell’erede al trono d’Inghilterra ha optato per lo yacht Leander G, che sembra essere molto amato dai reali inglesi. Più volte la stessa Camilla l’ha noleggiata per le vacanze, mentre nel 2012 il precedente proprietario, sir Frederick Gosling, l’aveva data in prestito gratuitamente alla regina Elisabetta II per il Diamond Jubilee.

È questa la lussuosa imbarcazione che i membri della Royal Family utilizzano spesso da quando hanno dovuto rinunciare allo yacht reale Britannia. Il Leander G è enorme: può ospitare fino a 22 persone, oltre a un equipaggio di 23 membri. Possiede sei ponti, di cui uno dedicato agli elicotteri, diverse aree comuni, una sala fitness, una per le immersioni e ben 10 suite.

Ed è proprio a bordo di questo splendore che Camilla si è goduta qualche giorno di sole al largo delle coste della Sardegna, senza mai aver toccato terra. D’altronde, il panorama spettacolare che ha potuto ammirare dal ponte è senza dubbio tutto ciò di cui aveva bisogno per potersi ricaricare.