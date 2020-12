editato in: da

La wishlist dei viaggi da fare nel 2021 secondo SiViaggia

Il 2020 sta giungendo al termine, un anno particolarmente travagliato e che speriamo possa regalarci un 2021 migliore. Sfortunatamente, l’anno che verrà non sarà poi così ricco di ponti e festività in cui rilassarsi o di cui approfittare per fare un bel viaggetto. Tuttavia, non mancheranno occasioni allettanti. Ecco a voi il calendario dei ponti e delle festività del 2021, in modo da poter giocare d’anticipo e cercare di organizzare qualche interessante attività.

Calendario ferie e festività 2021

Data Giorno Festività 1 gennaio 2021 Venerdì Capodanno 6 gennaio 2021 Mercoledì Epifania 4 aprile 2021 Domenica Pasqua 5 aprile 2021 Lunedì Pasquetta 25 aprile 2021 Domenica Festa della Liberazione 1 maggio 2021 Sabato Festa del lavoro 2 giugno 2021 Mercoledì Festa della Repubblica 15 agosto 2021 Domenica Ferragosto 1 novembre 2021 Lunedì Ognissanti 8 dicembre 2021 Mercoledì Immacolata 25 dicembre 2021 Sabato Natale 26 dicembre 2021 Domenica Santo Stefano 31 dicembre 2021 Venerdì San Silvestro

Capodanno 2021 ed Epifania

L’anno inizierà di venerdì e, in condizioni di normalità, questo sarebbe stato un grosso vantaggio. Infatti, si sarebbe potuto approfittare di un fine settimana lungo da qualche parte. Tuttavia, tutta Italia ha meraviglie da visitare ovunque, persino a due passi da casa. Per esempio, nelle zone ove sarà possibile, ci si potrà dedicare a qualche cammino a pochi passi dalla propria abitazione, così da poter stare in mezzo alla natura e distanziati quanto basta.

L’Epifania, invece, nel 2021 cadrà di mercoledì e anche in questo caso si sarebbe davvero potuto approfittare di un eventuale ponte per fare qualche bella gita fuori porta. Ma niente paura, anche nei luoghi di residenza c’è molto da scoprire e, proprio per questo, abbiamo preparato una serie di consigli su come fare il turista nella propria città.

Pasqua e Pasquetta 2021

Ad aprile sarà il momento di Pasqua e Pasquetta. Festività che nel 2020 abbiamo dovuto passare in casa e che ci auguriamo possano essere totalmente diverse nel 2021. Più precisamente saranno il 4 aprile e il 5 aprile, un mese perfetto per approfittare dei primi raggi del sole in qualche meravigliosa città costiera italiana.

25 aprile e 1 maggio 2021

25 aprile e 1 maggio cadranno rispettivamente di domenica e sabato. Non è di certo una notizia positiva per molti lavoratori, ma nonostante questo rimangono pur sempre giorni di festa e in cui è giusto fare qualcosa di diverso. Noi consigliamo una visita (sempre nel caso in cui sia possibile) di una meravigliosa e poco conosciuta città d’Europa, oppure di organizzare un viaggio anche oltreoceano che, a primavera 2021, sarà (speriamo) bellissimo fare.

Festa della Repubblica 2021

Il 2 giugno, invece, cadrà di mercoledì. Buone notizie, dunque, per chi potrà fare un ponte lunghissimo non lavorando già dal venerdì. Quasi una settima di stop a cavallo con la bella stagione e da poter sfruttare nel miglior modo possibile. Per esempio, potreste decidere di fare un viaggio in Italia all’insegna dell’aria aperta oppure in Europa, dove di paesaggi straordinari ci se sono davvero da vendere.

Ferragosto 2021

Non molto rosea, invece, sarà la situazione di Ferragosto che in questo 2021 capiterà di domenica. Tuttavia, sarà pur sempre un fine settimana estivo, per cui perché non approfittare delle spiagge più belle del nostro Paese, o addirittura delle più paradisiache d’Europa?

Ognissanti 2021

Per altre festività bisognerà, poi, arrivare a novembre per Ognissanti, che in questo 2021 sarà di lunedì. Un fine settimana lungo di cui approfittare per andare a visitare alcuni tra i luoghi da vedere assolutamente in Italia . Oppure, andare a cercare le meraviglie del Nord Europa e chissà, magari imbattersi anche nello spettacolo dell’Aurora Boreale.

Natale 2021

Natale, Santo Stefano e l’ultimo dell’anno capiteranno rispettivamente di sabato, domenica e venerdì. Certo, non sono giorni della settimana particolarmente allettanti in un periodo del genere, ma dopo un anno come il 2020 e un 2021 che non inizierà nel migliori dei modi, non c’è periodo più opportuno per fare un viaggio dei sogni e in luoghi a dir poco straordinari. E se non si sa dove andare niente paura, ci ha pensato SiViaggia a creare un lista dei desideri.