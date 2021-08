Booking lancia offerte lampo valide solo per 36 ore

editato in: da

L’estate è al suo culmine e ora che la maggior parte dei viaggiatori sta approfittando della riapertura delle frontiere di tanti Paesi – ciascuno con le sue regole e restrizioni, Booking ha deciso di rendere il mondo davvero alla portata di tutti. È questo l’obiettivo delle “Offerte Lampo” lanciate dal famoso portale di prenotazione di hotel e voli.

Le offerte saranno valide solamente per 36 ore, a partire dal 30% di sconto sulle strutture aderenti in Italia. Bisognerà essere molto veloci, perché si potrà approfittare della speciale scontistica unicamente dalle ore 22 di giovedì 12 agosto alle 10 di sabato 14 agosto. Per trovare un’offerta lampo, è necessario collegarsi al sito di Booking, ma attenzione: le promozioni speciali saranno visibili solo nelle 36 ore indicate.

La finestra di prenotazione sarà valida per soggiorni con una data di check-out fino al 13 agosto 2022. Considerato il periodo delicato, dove bisogna fare i conti con i cambiamenti repentini della situazione epidemiologica, Booking ha incluso sul sito funzionalità come la cancellazione gratuita (le politiche variano in base alla struttura), nonché informazioni dettagliate sugli standard di pulizia, così che i viaggiatori possano sentirsi sicuri al momento della prenotazione, anche nel caso in cui le restrizioni di viaggio dovessero subire modifiche in futuro.

Secondo una recente ricerca del portale dell’agenzia di viaggi online olandese, il 71% dei turisti italiani ha dichiarato che presterà maggiore attenzione ai prezzi per le vacanze nel prossimo futuro, mentre il 66% ha affermato di essere a caccia di promozioni e modi per risparmiare a causa della pandemia.

Vi ricordiamo che (come vi abbiamo spiegato anche qui) a partire dal 1° settembre sarà obbligatorio essere in possesso del Green Pass per viaggiare sugli aerei, anche per voli di breve raggio, su navi e traghetti interregionali – a esclusione dello Stretto di Messina -, sui treni di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, e sugli autobus che collegano più di due Regioni.

L’obbligo della certificazione verde non è, invece, esteso agli ospiti degli alberghi, resort e villaggi turistici che vogliono accedere ai ristoranti e ai bar al chiuso nelle strutture. Diverso il caso di clienti esterni: se il ristorante o il bar è accessibile anche al pubblico esterno, si può entrare solo con il Green Pass alla mano.