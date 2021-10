Bonus Terme, per le strutture termali è il click day

Chiunque, indipendentemente dal reddito, può richiedere un voucher del valore di 200 euro da sfruttare in una delle tante strutture termali d'Italia aderenti al progetto purché siano nel circuito di Federterme. Il Bonus Terme potrà essere utilizzato a partire dall'8 novembre. Questa mattina il sito di Federterme era già in tilt.

AGGIORNAMENTO - Per il Bonus Terme è arrivato un giorno importante. Oggi, 28 ottobre, come anticipato tempo fa da noi, a partire dalle ore 12 le strutture termali italiane possono candidarsi per ospitare coloro che avranno ottenuto il Bonus Terme.

Come ottenere il Bonus Terme

Il voucher sarà erogato attraverso la piattaforma di Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, previa richiesta di voucher (o Bonus Terme) effettuta sul sito di Federterme.

Dopo il 28 ottobre, i cittadini interessati possono quindi iniziare a consultare l'elenco degli stabilimenti che aderiscono al Bonus Terme, ma bisogna attendere fino all'8 novembre per poter prenotare i servizi termali, scegliendo tra le offerte proposte dalle strutture accreditate. Sarà compito dello stabilimento richiedere poi il bonus per i cittadini che si rivolgono a loro, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Come utilizzare il Bonus Terme

Il voucher è valido solo presso le strutture che si accrediteranno sulla piattaforma di Invitalia: a seguito della prenotazione dei servizi termali, il cittadino riceverà dallo stabilimento una ricevuta della validità di 60 giorni, entro i quali il bonus dovrà essere utilizzato. Al termine del periodo di tempo stabilito, il voucher non avrà più valore.

Dove utilizzare il Bonus Terme

Per strutture termali si intendono gli stabilimenti dove vengono praticate cure oltre che trattamenti benessere e non le spa o i centri estetici. Ce ne sono tantissime in Emilia Romagna e in Toscana, ma il nostro Paese è ricco di fonte termali, ciascuna con delle proprietà curative diverse.

Cos'è il Bonus Terme

Il Bonus Terme, in pratica, è uno sconto del 100% sul prezzo di accesso alle terme e dei servizi termali, erogato sotto forma di voucher per una spesa massima di 200 euro - l'eventuale eccedenza è a carico della persona che ne usufruisce. Lo possono richiedere tutti i cittadini italiani maggiorenni, senza alcun limite di reddito (al contrario di quanto accaduto per il Bonus Vacanze). Tale incentivo è stato approvato tramite il Decreto Bonus Terme dello scorso 5 agosto stanziato dal ministero dell'Economia ed è stato appositamente istituito un fondo di 53 milioni di euro per fare fronte a tale spesa. Lo scopo è quello di favorire la ripartenza del settore termale, dopo il lungo periodo di crisi dettato dal Covid. Ogni anno sono circa tre milioni gli italiani che vanno alle terme e con questa iniziativa il settore spera di superare questo obiettivo.