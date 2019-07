Vacanze 2019 e partenze intelligenti: le giornate bollino rosso e nero di luglio

editato in: da

Con il mese di luglio ha inizio ufficialmente: sono tantissimi i turisti che si metteranno in viaggio già da questo primo fine settimana, e come ogni anno in molti cercano di scovare qualche trucchetto per una partenza intelligente

Non è così semplice trovare il momento giusto per mettersi al volante per evitare almeno il traffico più intenso, dal momento che la maggior parte dei viaggiatori, per sfruttare appieno le vacanze, non ha altra scelta che partire nel weekend (o al massimo il venerdì pomeriggio).

E sono proprio questi i giorni in cui è previsto il picco di automobilisti lungo strade e autostrade italiane. Più precisamente, i momenti peggiori sono il venerdì a partire dal tardo pomeriggio e il sabato mattina, a causa delle numerose partenze, e la domenica pomeriggio per il traffico di rientro.

Che la vostra meta sia al mare o in montagna, può essere una buona idea cercare di partire nei momenti in cui è prevista una viabilità più tranquilla. Se dovete ancora pianificare il vostro viaggio, è bene dare un’occhiata al calendario per scoprire quali sono le giornate da bollino rosso e da bollino nero per il mese di luglio, come indicato da Viabilità Italia.

Ecco le giornate caratterizzate da bollino rosso, che segnala traffico intenso:

il weekend dal 5 al 7 luglio – venerdì pomeriggio, sabato e domenica mattina ci saranno colonne lungo la rete automobilistica stradale, ma sarà la domenica pomeriggio il momento peggiore per quanto riguarda il traffico;

– venerdì pomeriggio, sabato e domenica mattina ci saranno colonne lungo la rete automobilistica stradale, ma sarà la domenica pomeriggio il momento peggiore per quanto riguarda il traffico; il weekend dal 12 al 14 luglio – i pomeriggi di venerdì e sabato saranno caratterizzati da molte partenze, mentre criticità sono previste per il sabato mattina e per tutta la giornata di domenica;

– i pomeriggi di venerdì e sabato saranno caratterizzati da molte partenze, mentre criticità sono previste per il sabato mattina e per tutta la giornata di domenica; il weekend dal 19 al 21 luglio – per la giornata di venerdì è previsto traffico intenso, che peggiorerà il sabato mattina e durante tutta la giornata di domenica;

– per la giornata di venerdì è previsto traffico intenso, che peggiorerà il sabato mattina e durante tutta la giornata di domenica; venerdì 26 luglio – bollino rosso per tutta la giornata dell’ultimo venerdì del mese, in previsione del weekend in cui ci sarà il maggior numero di partenze;

– bollino rosso per tutta la giornata dell’ultimo venerdì del mese, in previsione del weekend in cui ci sarà il maggior numero di partenze; lunedì 29 luglio – intenso traffico di rientro per chi ha concluso il suo periodo di ferie.

Le giornate bollino nero sono invece:

sabato 27 luglio ;

; domenica 28 luglio.

In questo weekend sono previste molte criticità durante tutta la rete autostradale, e in particolare lungo le tratte che collegano le principali mete turistiche del nostro Paese.

Ricordiamo che il divieto di circolazione per camion e tir di dimensioni superiori alle 7,5 tonnellate è previsto per: sabato 6, 13 e 20 luglio dalle ore 8:00 alle ore 16:00, venerdì 26 luglio dalle ore 16:00 alle ore 22:00, sabato 27 luglio dalle ore 8:00 alle ore 22:00 e tutte le domeniche dalle ore 7:00 alle ore 22:00.