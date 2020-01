Blue Air: l’offerta imperdibile per volare in tutta Europa

editato in: da

Avete voglia di una fuga avventurosa alla scoperta di qualche meraviglia europea? Niente di meglio per affrontare questi lunghi mesi invernali, ma può essere anche un’idea per salutare l’arrivo della prossima primavera. Non c’è limite alle possibilità che avrete, approfittando della nuova offerta di Blue Air.

La compagnia aerea, da sempre attenta ai servizi che offre ai suoi passeggeri, ha voluto iniziare il nuovo anno con tante grandi sorprese. La migliore? Decine di voli scontati per viaggiare su tutto il suo network europeo (incluse alcune tratte in Medio Oriente). Prenotando ora potrete infatti acquistare biglietti a partire da 19,99 euro, per concedervi una vacanza nei prossimi mesi. La scelta è veramente ampia, perché Blue Air parte da molti aeroporti italiani e collega il nostro Paese a decine di splendide mete distribuite in tutta Europa. Siete pronti a cogliere l’attimo?

Se non avete ancora idea di dove andare, possiamo darvi qualche consiglio. In questi mesi invernali, una delle scelte più interessanti è Bucarest – soprattutto se non temete il freddo. Potete partire da Catania, acquistando il volo da 19,99 euro, e scoprire una delle destinazioni europee più amate di tutti i tempi. La capitale della Romania offre decine di attrazioni che meritano assolutamente una visita. Rimarrete piacevolmente sorpresi passeggiando tra le vie della città vecchia, oggi cuore pulsante del turismo di Bucarest, e il Palazzo del Parlamento vi lascerà sicuramente a bocca aperta: è un edificio così imponente da destare soggezione in chiunque vi si trovi di fronte.

Avete già visitato Bucarest, ma la Romania continua ad affascinarvi? Lasciatevi trasportare dalla soavità di Bacau, una delle città più antiche del Paese. Il suo patrimonio storico e culturale è tutto da scoprire, e ciò che rende questo luogo ancora più fantastico è il fatto di essere ricco di aree verdi, dove immergersi nella natura. Per questo il momento migliore per recarvisi è marzo, quando gli alberi fioriscono e la natura si risveglia: da Milano Bergamo, i biglietti per Bacau partono da 19,99 euro.

Infine, un consiglio per l’estate. Se avete sempre sognato di andare ad Ibiza, ma non avete mai trovato un volo low cost, questa è l’occasione giusta. Da Torino, potete raggiungere la meta turistica estiva per eccellenza a partire da 29,99 euro, per viaggiare nel mese di settembre. Non lasciatevi trarre in inganno dal fatto che la stagione calda sembri essere giunta ormai al termine: a Ibiza il clima è ancora perfetto per rilassarsi sulla spiaggia, e la sera potrete concedervi qualche follia in uno dei tanti locali ormai divenuti famosi in tutto il mondo.