2021: sta per nascere la piscina che vi porterà negli abissi oceanici

Neanche pochi mesi fa, inaugurava in Polonia la piscina da Guiness Word Record più profonda del mondo, un primato, questo, però destinato a durare davvero poco. Tutta colpa di una grande e attesissima apertura, prevista per la fine di quest’anno nel Regno Unito.

Ci troviamo vicino all’aeroporto di Stansted e non lontani da Harwick, è qui che sta per nascere Blue Abyss, la piscina che, grazie alla sua profondità di 50 metri, farà vivere ai sub un’esperienza paragonabile solo a quella degli abissi oceanici. Una vera e propria fossa delle Marianne artificiale caratterizzata da una vasca d’acqua più profonda di quella della Polonia e persino del centro di addestramento della Nasa.

Blue Abyss si prepara a essere il centro di eccellenza per antonomasia per la ricerca e il training spaziale, ma non solo. Anche le aziende che operano nel settore offshore potranno testare le proprie tecnologie e le conseguenze di queste nelle acque di questa piscina. Gli abissi artificiali di questo luogo saranno utilizzati anche per testare sottomarini e veicoli subacquei.

Nessun progetto, fino a questo momento, si era spinto così oltre, del resto la missione di Blue Abyss, in collaborazione con University of Essex, è piuttosto chiara: quella di replicare artificialmente le profondità degli abissi e l’immensità nel nostro universo.

Quella che è destinata a diventare la piscina più profonda del mondo, non sarà dedicata solo alle immersioni e alla ricerca, ma anche all’addestramento degli astronauti. Nell’edificio, infatti, saranno costruite anche delle camere iperbariche e dei locali destinati alla microgravità e ancora, in alcune zone verranno simulati eventi catastrofici naturali e saranno ricreate grotte e insenature tutte da esplorare.

Non sappiamo ancora se la struttura prevederà, in qualche modo, anche l’accesso a cittadini e ai viaggiatori più curiosi che vogliono conoscere i più affascinanti e sconosciuti ambienti dei nostri mari, anche se l’apertura nei confronti dei professioni delle immersioni è dichiarata tra i loro obiettivi.

Quello che sappiamo per certo, però, è che Blue Abyss rappresenta uno dei più ambiziosi e spettacolari progetti ideati nel nostro secolo. Non ci resta che attendere l’apertura delle sue porte prevista per la primavera del 2021.