Black Friday: secondo giorno di offerte Ryanair e voli da 4,99 ...

La settimana del Black Friday è cominciata e per il secondo giorno di offerte Ryanair ha lanciato tariffe super scontate con voli a partire da 4,99 euro. E’ il giorno 2 della Cyber Week firmata dalla compagnia aerea n. 1 in Italia che permetterà di viaggiare tra dicembre e gennaio a un prezzo davvero stracciato. Le regole sono semplici: bisogna prenotare il volo entro la mezzanotte di oggi dal sito o dalla App e tenere gli occhi ben aperti sulle novità lanciate dalla low-cost irlandese.

8 giorni di extra-sconti: è la ciber week di Ryanair

Robin Kiely, capo della comunicazione di Ryanair, lo aveva anticipato: con il calo delle temperature e l’arrivo del grande freddo, anche Ryan abbasserà notevolemente i prezzi dei suoi voli. Promessa mantenuta, dunque, e via libera ad 8 giorni di fantastiche offerte sul sito Ryanair.com. Molto più che un Black Friday, dunque, visto che per acquistare uno dei centinaia di voli a prezzo imbattibile c’è tempo fino al 26 novembre.

Il consiglio, dunque, è di non perdere di vista neanche un secondo le novità in arrivo sul sito e sulla APP di Ryanair per non lasciarsi sfuggire l’opportunità di prenotare una vacanza a tariffe ancora più scontate del solito. E sempre per la settimana del Black Friday, la compagnia irlandese applicherà un ulteriore sconto del 10% su tutti i bagagli imbarcati, con grande gioia dei fortunati clienti che riusciranno ad accaparrarsi un posto in cabina.

Black Friday: prepararsi al decollo

Anche per Ryanair questa è soprattutto la settimana del Black Friday e i preparativi per il gran finale fervono già. A partire dalla mezzanotte di giovedì 22 novembre, infatti, la compagnia permetterà ai sui clienti di volare in tutta Europa a meno di 10 euro a tratta. La promozione durerà sempre e solo 24 ore e riguarderà tantissime mete europee.

Qualche esempio? Parigi, Berlino, Amburgo, Belfast, Santiago, Bordeaux, Vienna, Malta, Eindhoven Francoforte. La scelta di certo non manca tra le tantissime rotte coperte da Ryanair dall’Italia. E per pochi euro in più (circa 12) si potranno raggiungere Aqaba (in Giordania), Colonia o Varsavia. Pronti a partire?